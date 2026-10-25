به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس علمی بین‌المللی «افغانستان‌شناسی و ایران‌شناسی در قرن بیست‌ویکم؛ زبان و ادبیات، تحولات سیاسی و تاریخی» روز شنبه، دوم آبان‌ماه، با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان کشورهای مختلف در دانشگاه دولتی شرق‌شناسی تاشکند، پایتخت ازبکستان، برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی تحولات علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات افغانستان و ایران، شناسایی زمینه‌های همکاری دانشگاهی و تبادل یافته‌های جدید در رشته‌های زبان‌شناسی، ادبیات، تاریخ، فلسفه و علوم سیاسی برگزار شد.

در این کنفرانس، سعادت ناصرووا، رئیس دانشگاه دولتی شرق‌شناسی تاشکند، محمدعلی اسکندری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، و سید عسکر موسوی، پژوهشگر و مردم‌شناس افغانستانی، از جمله شخصیت‌های علمی و فرهنگی حاضر بودند.

ابراهیم دانش‌فر، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، مندانا تیشه‌یار، معاون دانشگاه علامه طباطبایی، و مهبُد غفاری، از مسئولان انجمن بین‌المللی مدرسان زبان فارسی، نیز در این نشست حضور داشتند.

زبان فارسی و پیوندهای ادبی افغانستان و آسیای مرکزی

یکی از محورهای اصلی کنفرانس، بررسی جایگاه زبان فارسی و پیوندهای ادبی و فرهنگی افغانستان، ایران و ازبکستان بود.

پژوهشگران در بخش عمومی این نشست، مقاله‌هایی درباره روابط ادبی افغانستان و ازبکستان، ویژگی‌های دستوری زبان سغدی، زبان‌های فارسی، دری و پشتو، واژه‌نگاری فارسی و چشم‌انداز گسترش همکاری‌های علمی ارائه کردند.

همچنین موضوعاتی مانند روابط معاصر کشورهای منطقه، تاریخ تحولات سیاسی افغانستان و ایران و ابعاد فلسفی و انسان‌شناختی آیین زرتشتی مورد بحث قرار گرفت.

سید عسکر موسوی، پژوهشگر افغانستان‌شناس، در سخنرانی خود به زمینه‌ها و چشم‌اندازهای همکاری میان نهادهای علمی و دانشگاهی کشورهای منطقه پرداخت.

بررسی چهار محور علمی در کنفرانس تاشکند

برنامه علمی این کنفرانس در چهار بخش تخصصی تنظیم شده بود.

در بخش نخست، مسائل زبان‌شناسی فارسی، دری و پشتو، از جمله ویژگی‌های دستوری، واژگانی، روش‌های آموزش زبان و مطالعات ترجمه بررسی شد.

بخش دوم به پژوهش‌های ادبی قرن بیست‌ویکم اختصاص داشت و در آن موضوعاتی مانند ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی، شعر و نثر، نقد متون و تحولات ادبی افغانستان و ایران مورد توجه قرار گرفت.

در بخش سوم، اندیشه اجتماعی و فرهنگی جوامع فارسی‌زبان، میراث فلسفی، تصوف، هویت فرهنگی و پیوندهای تاریخی این جوامع بررسی شد.

بخش چهارم نیز به تحولات سیاسی و تاریخی افغانستان و ایران، روابط بین‌الملل، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی اختصاص داشت.

در این بخش‌ها، پژوهشگرانی از افغانستان، ایران، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، قزاقستان و چند کشور دیگر، به‌صورت حضوری و مجازی، یافته‌های علمی خود را ارائه کردند.

تأکید بر حفظ میراث فرهنگی و گسترش همکاری‌های دانشگاهی

دانشگاه دولتی شرق‌شناسی تاشکند از مراکز باسابقه آموزش عالی در آسیای مرکزی است که در حوزه مطالعات زبان‌های شرقی، ادبیات فارسی، تاریخ و مسائل منطقه‌ای فعالیت می‌کند.

این دانشگاه با برخورداری از بخش‌های تخصصی مطالعات ایران و افغانستان، در سال‌های اخیر میزبان نشست‌ها و برنامه‌های علمی متعددی درباره زبان فارسی و میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه بوده است.

شرکت‌کنندگان کنفرانس با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی افغانستان، ایران و ازبکستان، بر اهمیت تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، گسترش پژوهش‌های مشترک و فراهم‌کردن زمینه مشارکت پژوهشگران جوان تأکید کردند.

در این نشست همچنین ضرورت تبادل تجربه میان استادان و دانشجویان، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و توجه بیشتر به مطالعات تاریخی، زبان‌شناختی و فرهنگی منطقه مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری کنفرانس افغانستان‌شناسی و ایران‌شناسی در تاشکند، بار دیگر جایگاه زبان فارسی و میراث مشترک تاریخی را به‌عنوان یکی از زمینه‌های مهم ارتباط علمی و فرهنگی میان افغانستان، ایران و آسیای مرکزی برجسته کرد.

برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند که تداوم چنین نشست‌هایی به گسترش مطالعات افغانستان‌شناسی و ایران‌شناسی، تقویت ارتباطات علمی و افزایش مشارکت نسل جدید پژوهشگران در بررسی مسائل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منطقه کمک کند.

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