به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق با انتقاد از تصمیم‌های مربوط به بستن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی با ایران، این اقدامات را ناشی از اراده و دستورهای آمریکا دانست و تأکید کرد که تجاوز صهیونیستی ـ آمریکایی علیه ایران، رویارویی میان جبهه حق و باطل است.

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد ایستادگی در کنار جبهه حق در برابر نیروهای شر، وظیفه‌ای است که فطرت سالم انسانی آن را ایجاب می‌کند.

این گروه همچنین از طرح موضوع تکمیل حاکمیت ملی عراق در شرایطی که نقض حاکمیت و نادیده گرفتن تصمیم‌های ملی ادامه دارد، انتقاد کرد و آن را تعرض به کرامت مردم عراق و اراده آزاد آنان دانست.

مقاومت اسلامی عراق در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان از حاکمیت کشوری سخن گفت که تصمیم‌هایش از خارج محدود می‌شود و این روند به تثبیت سلطه آمریکا و گسترش نفوذ آن به بهای استقلال تصمیم‌گیری ملی می‌انجامد.

در این بیانیه همچنین با اشاره به آنچه نقض مستمر حاکمیت عراق از سوی آمریکا و پایبند نبودن این کشور به تعهدات اعلام‌شده در برابر دولت عراق خوانده شده، آمده است که از ۳۰ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر سال جاری، ۱۷۱ مورد نقض هوایی ثبت‌شده به‌وسیله هواپیماهای جنگی و جاسوسی رصد و اجرا شده است.

مقاومت اسلامی عراق این موارد را نقض صریح توافق‌ها و تعهدات ناشی از آن‌ها دانست و تأکید کرد که چنین اقداماتی با وظایف تعیین‌شده برای طرف‌های توافق مغایرت دارد. این گروه در پایان اعلام کرد که دولت عراق از نظر اخلاقی موظف است مردم را از واقعیت آنچه در حال وقوع است، آگاه کند.

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