رویترز: کاهش محبوبیت حزب نتانیاهو در نخستین انتخابات اسرائیل پس از عملیات طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز در گزارشی از رقابت‌های انتخاباتی رژیم صهیونیستی نوشت که شماری از حامیان سابق بنیامین نتانیاهو در شهر دیمونا، از پایگاه‌های سنتی حزب لیکود، اکنون برای پیروزی گادی آیزنکوت، رقیب اصلی او، فعالیت می‌کنند. این انتخابات نخستین انتخابات سراسری اسرائیل پس از حمله غافلگیرکننده حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است؛ حمله‌ای که به گفتۀ رویترز اسرائیل را تکان داد و منطقه را وارد دوره‌ای جدید کرد.

این رسانه گزارش داد که نقض امنیتی ۷ اکتبر به افت شدید محبوبیت حزب لیکود منجر شد و نظرسنجی‌ها طی ماه‌های گذشته از احتمال ازدست‌رفتن اکثریت ائتلاف نتانیاهو، متشکل از احزاب راست‌گرا، راست افراطی و یهودیان حریدی، حکایت داشته‌اند.

بااین‌حال، آیزنکوت نیز مسیر روشنی برای رسیدن به قدرت ندارد و رقابت در آستانه انتخابات فشرده‌تر شده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه دموکراسی اسرائیل که رویترز به آن استناد کرده، حدود ۱۳ درصد رأی‌دهندگان هنوز درباره انتخاب خود تصمیم نگرفته‌اند. از میان کسانی که در انتخابات سال ۲۰۲۲ به لیکود رأی داده بودند، ۵۵ درصد گفته‌اند بار دیگر به این حزب رأی خواهند داد؛ درحالی‌که ۱۵ درصد به احزاب مخالف نتانیاهو و ۱۴ درصد به دیگر احزاب راست‌گرا گرایش دارند و ۹ درصد همچنان مردد هستند. این وضعیت، رأی‌دهندگان سابق لیکود را به یکی از اهداف اصلی رقابت انتخاباتی تبدیل کرده است.

این گزارش می‌افزاید که گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، به‌دلیل پیشینه خانوادگی‌اش در جامعه یهودیان شرقی‌تبار و سابقه نظامی خود، برای بخشی از رأی‌دهندگان جذابیت دارد. کشته‌شدن پسر او در نسل‌کشی غزه در دسامبر ۲۰۲۳ نیز با واکنش عاطفی برخی رأی‌دهندگان همراه بوده است. در مقابل، نتانیاهو همچنان در مناطق سنتی لیکود از حمایت برخوردار است و برخی مقام‌های پیشین این حزب می‌گویند شماری از رأی‌دهندگانی که از لیکود فاصله گرفته بودند، با نزدیک‌شدن انتخابات در حال بازگشت هستند.

رویترز با اشاره به اینکه نتانیاهو در مجموع طی شش دوره حدود ۱۸ سال نخست‌وزیر بوده، نوشت که حتی برخی از کسانی که با او همدلی دارند نیز خواستار تغییر شده‌اند. یکی از رأی‌دهندگان در دیمونا گفته است که نتانیاهو اقدامات زیادی برای اسرائیل انجام داده، اما ادامه حضور او در قدرت دیگر نباید تداوم یابد.

گزارش در نهایت از کاهش بخشی از حمایت‌ها از لیکود و رقابت بر سر آرای مردد حکایت دارد، اما تأکید می‌کند که احتمال بن‌بست انتخاباتی همچنان مطرح است و آیزنکوت نیز مسیر روشنی برای تشکیل دولت ندارد.

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