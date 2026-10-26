به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بحران‌های جاری در منطقه خلیج فارس، فراتر از تغییر مرزهای سیاسی، زیرساخت‌های اقتصادی جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. ثبات کشورهای عربی متزلزل شده و مفهوم حاکمیت آن‌ها در سایه منافع غرب به چالش کشیده شده است. این وضعیت می‌تواند مقدمه یک گذار اجتناب‌ناپذیر باشد؛ تغییری اساسی در معادلات امنیتی خاورمیانه.

واشنگتن و تل‌آویو در تلاش‌اند کنترل میدان نبرد را حفظ کنند. با این حال، تضاد منافع داخلی و انتخاب‌های سیاسی پیش‌رو، تصمیم‌گیری را برای آن‌ها دشوار کرده است. تغییر در الگوی قدرت نظامی ایران نیز می‌تواند زنجیره تأمین انرژی و نظم مالی جهان را دگرگون کند؛ تحولی که پیش‌تر در محاسبات غرب جایگاه چندانی نداشت.

تضاد منافع واشنگتن و تل‌آویو در ادامه جنگ

نتانیاهو برای بقای سیاسی خود رویکردی جنگ‌طلبانه دارد؛ در مقابل، واشنگتن در آستانه انتخابات با احتیاط بیشتری عمل می‌کند. این اختلاف، فضای عملیاتی منطقه را با ابهام روبه‌رو کرده است.

هم‌زمان، ناکارآمدی دیپلماسی نشان می‌دهد که دکترین جنگ فرسایشی دیگر قادر به حفظ وضع موجود نیست. غرب اکنون با واقعیتی روبه‌روست که بحث را از احتمال وقوع جنگ به مدیریت شکست در ساختارهای دفاعی اسرائیل سوق می‌دهد.

در همین زمینه، لری سی. جانسون، افسر اسبق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا تأکید کرد که واشنگتن چتر حمایتی سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از سر اسرائیل برنمی‌دارد. او همچنین وقوع سناریویی را که در آن این رژیم در رویارویی با قدرت‌های منطقه‌ای با فروپاشی قریب‌الوقوع مواجه شود، امکان‌پذیر ندانست.

جانسون با اشاره به تحولات اخیر میدان نبرد گفت که ساختار دفاعی محور مقاومت و قدرت منطقه‌ای ایران فراتر از برآوردهای اطلاعاتی تل‌آویو عمل می‌کنند. با این حال، طراحان دکترین امنیتی اسرائیل همچنان بر گزینه پرهزینه جنگ فرسایشی اصرار دارند. به گفته او، دلیل این رویکرد، پایبندی آن‌ها به توهم و خیال‌پردازی صهیونیستی است.

وی درباره انتخابات پیش‌رو در ایالات متحده و سرزمین‌های اشغالی و همچنین منافع شخصی نتانیاهو و ترامپ در جنگ علیه ایران گفت: اسرائیل و ایالات متحده در این زمینه اختلاف نظر دارند. نتانیاهو خواهان ادامه جنگ است تا بتواند تعویق انتخابات را توجیه کند. در مقابل، ترامپ تحت فشار سیاسی قرار دارد تا صبر کند و ادامه کار را به پس از انتخابات میان‌دوره‌ای موکول کند.

ایران عملاً آمریکا و اسرائیل را شکست داده است

این افسر سابق سیا تأکید کرد که قدرت نظامی و ابتکار عمل ایران در میدان نبرد، معادلات منطقه‌ای را برای تل‌آویو و واشنگتن تغییر داده است. به گفته او، تحولات جاری دکترین جنگ دائمی را به سمت شکست سوق می‌دهند.

جانسون همچنین با اشاره به ناکارآمدی کامل دیپلماسی گفت که صلح نیز به ابزاری برای جنگ تبدیل شده است. او تأکید کرد که ایران عملاً ایالات متحده و اسرائیل را شکست داده و این موضوع غرب را شوکه کرده است.

پایان پترودلار؛ پیامد تحولات منطقه‌ای برای کشورهای عربی

جانسون در ادامه، درباره سرنوشت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سایه جنگ جاری و پیامدهای آن سخن گفت. به گفته او، این کشورها فاقد ویژگی‌های اصیل یک «دولت-ملت» هستند. از دیدگاه ایالات متحده و اسرائیل نیز تزلزل ثبات آن‌ها روندی طبیعی و مطلوب تلقی می‌شود.

این نگرش امنیتی می‌تواند به تشدید خصومت‌های منطقه‌ای و بی‌ثبات‌سازی مرزها منجر شود. در نهایت، به گفته جانسون، مهم‌ترین پیامد این تحولات، پایان پترودلار خواهد بود.

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