دو محور برجسته در کارنامه شهید نصرالله؛ وحدت ادیان و مذاهب و انسجام جهان اسلام و عرب + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شاه‌رفعتی، مسئول سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر قم، در حاشیه پیش‌نشست همایش بین‌المللی «شهید سید حسن نصرالله»، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا به تشریح ابعاد گوناگون شخصیت این شهید بزرگوار پرداخت.

وی با اشاره به جامعیت شخصیتی دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان اظهار داشت: «شهید سید حسن نصرالله در ابعاد و زاویه‌های مختلف شخصیت‌شان قابل بررسی و ارزیابی است. ایشان از نظر علمی یک فخر علمی هستند و از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و عرفانی نیز شخصیتی برجسته به شمار می‌روند».

حجت‌الاسلام شاه‌رفعتی در ادامه تاکید کرد: «با این حال، آن لایه‌ای که بیش از همه برای ما جلب توجه می‌کند، لایه فرهنگی بین‌المللی ایشان است».

دو محور ممتاز در عرصه بین‌المللی و فرهنگی

مسئول سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر قم، کارنامه فرهنگی و بین‌المللی شهید نصرالله را دارای دو ویژگی و کارکرد ممتاز دانست.

شاه رفعتی تصریح کرد: «نکته نخست، توانمندی بی‌نظیر ایشان در ایجاد انسجام میان ادیان و مذاهب است. ایشان توانست طوایف اهل سنت، مسیحیان و جریان‌های مختلف شیعی را با یکدیگر متحد کند که این یک کار بی‌نظیر و ممتاز بود».

وی در ادامه بر همبستگی ایجادشده توسط سید مقاومت در جهان اسلام و جهان عرب (به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۶) اشاره کرد و گفت: «لایه دوم، ایجاد انسجام در جهان اسلام و جهان عرب بود. ایشان زبان گویای محور مقاومت در جهان عرب بودند». وی خاطرنشان کرد که انسجام‌بخشی شهید نصرالله به‌ویژه پس از جنگ سال ۲۰۰۶ در جهان عرب فوق‌العاده ممتاز بوده و در لایه‌های بین‌المللی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

.............

پایان پیام