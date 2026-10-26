به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی، پیش از ظهر امروز در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه دست یابی به مقام عصمت و دوری از گناه برای همه انسان ها ممکن است، گفت: اگر مقام عصمت و دوری از گناه برای انسان‌ها ممکن نبود خداوند معصومان را به عنوان الگو برای انسان ها قرار نمی داد.

وی افزود: تقوا عنصری است که انسان را به عالی ترین مدارج کمال می رساند و هر کس مؤمن باشد و تقوا پیشه کند به یقین به عالی ترین مراتب کمال در عالم دست خواهد یافت.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به ماجرای آرایشگر دربار فرعون که همسر حزقیل، مومن آل فرعون بود، تصریح کرد: این بانوی مؤمنه روزی مشغول آرایش یکی از دختران فرعون بود هنگامی که شانه از دستش افتاد برای برداشتن شانه نام خداوند را بر زبان آورد و بسم الله گفت.

حسینی ادامه داد: زمانی که دختر فرعون این جمله را از زبان آرایشگر شنید به او گفت منظور تو از این خدا فرعون پدر من است که بانوی آرایشگر گفت نه منظور من خداوندی است که خدای من و پدر تو و توست که دختر فرعون این موضوع را پدرش در میان گذاشت.

وی افزود: این بانو تقوا پیشه کرد و با وجود اینکه فرزندانش را در آتش انداختند از راه حق برنگشت و حتی زمانی که فرزند شیرخوارش را مقابل چشمانش در آتش انداختند، اندکی مضطرب شد؛ اما فرزند شیرخوارش به زبان آمد و گفت ای مادر تو بر حق هستی صبر کن و از سخن خود برنگرد و این بانو از سخن خود برنگشت و بر راه حق ایستاد؛ لذا رسول خدا در شب معراج عطر خوش این بانو را در عالم معراج استشمام کرد.

کارشناس معارفی حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر اینکه تقوا انسان را به عالی ترین مقام در عالم کائنات می رساند، گفت: تقوا و ورع به معنای پرهیز از گناه با وجود قدرت انجام بر گناه است یعنی انسان به خاطر ترس از خداوند از انجام گناه پرهیز می کند.

حسینی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در تقوا و کمال نمونه و الگویی متعالی برای زنان و مردان هستند، یادآور شد: مهم ترین رسالت مادران رعایت تقوا و تربیت فرزندان ولایت مدار ، باتقوا و خداترس است؛ چرا که اگر در انسان تقوا نباشد، شنیع‌ترین جنایت‌ها و اقدامات را انجام خواهد داد همانطور رهبران اسرائیل، آمریکا و همپیمانان‌شان چنین جنایت هایی را مرتکب می‌شوند.

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