به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - شیخ راشد الراشد، عضو شورای مرکزی حزب عمل اسلامی بحرین، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به جایگاه ویژه شهید بزرگوار سید حسن نصرالله تاکید کرد که ایشان تنها یک مکتب در مقاومت نبود و از دستاوردهای برجسته وی این بود که اندیشه مقاومت را به یک پروژه تمدنی ملموس و عینی بر روی زمین تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه شهید نصرالله معنای حقیقی ولایت را مجسم ساخت و عملی نمود، تصریح کرد: شهید نصرالله نه تنها از ولایت فقیه اطاعت می‌کرد، بلکه این باور را با افتخار و سربلندی اعلام داشت و نقشه راه تمدنی جدیدی ترسیم کرد که بر اساس آن، ولایت فقیه و اطاعت از آن، ستون خیمه امت اسلامی محسوب می‌شود.

عضو شورای مرکزی حزب عمل اسلامی بحرین با اشاره به تداوم این مسیر توسط علمای امت افزود: امروز علمای امت و از جمله علمای بحرین که در زندان‌های رژیم بحرین به اتهام اعتقاد به ولایت فقیه بازداشت هستند، در همین مسیر گام برمی‌دارند.

شیخ راشد الراشد در پایان خاطرنشان کرد: این دستاوردها از ثمرات و برآمدهای مکتب شهید بزرگوار سید حسن نصرالله است که امروزه در عرصه اندیشه انسانی و جهانی نهادینه شده و ثابت کرده است که پروژه تمدنی عظیمی به نام «ولایت فقیه» وجود دارد.

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