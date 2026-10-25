به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نسخه سال ۲۰۲۷ میلادی رالی داکار به‌دلیل فراهم نبودن شرایط امنیتی مناسب برای برگزاری این رویداد ورزشی سالانه و شاخص به خارج از عربستان سعودی منتقل شد. به این ترتیب، رالی داکار نیز به فهرست رویدادهای ورزشی‌ اضافه می‌شود که برگزاری آن‌ها در عربستان به‌دلیل شرایط امنیتی کنونی و حملات نیروهای مسلح یمن به چند شهر این کشور لغو شده یا با مانع روبه‌رو شده است.

انتقال رالی داکار ۲۰۲۷ به خارج از عربستان

سازمان «آموری اسپورت» (Amaury Sport Organisation)، برگزارکننده سالانه رالی داکار، امروز یکشنبه اعلام کرد که نسخه سال ۲۰۲۷ میلادی این رقابت‌ها به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی از عربستان خارج خواهد شد.

این سازمان در بیانیه‌ای رسمی که در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرد: رالی داکار ۲۰۲۷ طبق روال برگزار خواهد شد، اما رقابت‌های آن در سال ۲۰۲۷ میلادی در منطقه‌ای دیگر و نه در عربستان سعودی برگزار می‌شود. محل برگزاری این رویداد در روزهای آینده و به‌صورت جداگانه اعلام خواهد شد.

نگرانی‌های امنیتی، عامل تغییر محل برگزاری مسابقات

قرار بود رالی داکار ۲۰۲۷ از اول تا پانزدهم ژانویه سال آینده میلادی در عربستان سعودی برگزار شود. با این حال، برگزارکنندگان این رویداد ورزشی با وجود آنکه هنوز برای اتخاذ تصمیم رسمی زود بود، تصمیم گرفتند مسابقات را به خارج از عربستان منتقل کنند و منتظر روشن شدن شرایط امنیتی و دریافت اطلاعات جدید نمانند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که جنگ در منطقه ادامه دارد و تحولات تازه‌ای از جمله تداوم حملات نیروهای مسلح یمن به شهرهای عربستان بر نگرانی‌های امنیتی افزوده است.

رالی داکار؛ تازه‌ترین رویداد ورزشی متأثر از شرایط امنیتی

انتقال رالی داکار به خارج از عربستان به معنای از دست رفتن یک رویداد ورزشی دیگر است که قرار بود در سال ۲۰۲۶ میلادی و ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی برگزار شود.

پیش از این، مسابقات جام جهانی ورزش‌های الکترونیک که قرار بود در ماه اکتبر جاری در عربستان برگزار شود با تصمیم فیفا به تعویق افتاده بود. همچنین رقابت‌های تنیس «شش پادشاه» به تعویق افتاده است.

علاوه بر این درباره امکان برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ نیز تردیدهایی وجود دارد. رقابت‌هایی که قرار است در ابتدای سال ۲۰۲۷ میلادی در عربستان برگزار شوند.

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