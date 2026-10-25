استاد فروغی: در هر عصر و زمانی یاجوج و ماجوج وجود دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد «علی فروغی»، شامگاه پنجشنبه در جلسه ماهیانه درس اخلاق خود که در موسسه صابره تهران برگزار شد، با بیان اینکه به جای اسباب، مسبب الاسباب خدا را ببینید، گفت: اهل کدام ایل و تبار هستید را کنار بگذارید و بدانید که ما رو به انقطاع اسباب می‌رویم! اسباب را تعطیل کنید و فقط مسبب الاسباب خدا را ببینید.

وی ادامه داد: باید اهل الله و اهل ولایت شوید؛ یعنی دست در دست خدا گذاشتن! اصلا همه انبیا آمدند که دست ما را بگیرند و در دست خدا بگذارند؛ قرآن هم میفرماید: «یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ» باید دست خدا را در زندگی خود ببینید. امام سجاد علیه السلام هنگامی که به مستمندی صدقه می‌داد دست خود را می‌بوسید می‌فرمود: صدقه مومن قبل از اینکه به دست فقیر و نیازمند برسد به دست خداوند میرسد.

محشور شدن برخی از انسان‌ها به صورت وحوش

این استاد اخلاق و عرفان با اشاره به اینکه در روز قیامت برخی انسانها مانند حیوانات وحشی محشور می‌شوند، گفت: انسان تا اهل الله نشده نمیتواند از وحشی بودن خارج شود! برای خروج از عالم وحوش باید به عالم حقیقت توجه کرد، ظاهر انسان را نگاه نکنید بدانید که درونش وحشی است و اسمش را عصر تمدن هم گذاشته اند! چنین انسانی اصلا دستش به دست خدا نرسیده و اصلا نمی‌داند برای چه زندگی میکند؟!

وی ادامه داد: آیات قرآن دید انسان را عوض می‌کند و فهم و اندیشه‌ای دیگر به انسان می‌دهد، قرآن در آیه ۵ سوره تکویر می‌فرماید: «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ؛ و هنگامی که همه حیوانات وحشی محشور شوند» در این آیه می‌فرماید که قیامت لحظه‌ای است که وحوش به محشر می‌آیند! یعنی این انسان هنوز انسان نشده است و اهل ولایت نبوده است که به صورت وحوش محشور می‌شود!

وی افزود: اگر دست انسان در دست امام گذاشته نشود به نظام هستی و تکوین هم ظلم شده است! عالم به هم پیوسته است و روح عالم، انسان است؛ اگر دست انسان در دست انسان کامل که امام معصوم است، نباشد به تمام عالم ظلم شده است، چون غایت عالم انسان است و حلقه‌ای که عالم را به حقیقت وصل میکند انسان است و عالم برای انسان و انسان برای خداست! حتی نشاط عالم هم به نشاط انسان بستگی دارد! ما نشاط پیدا میکنیم، عالم هم نشاط پیدا میکند! ما بد حال می‌شویم، عالم هم بد حال می‌شود و نشاط و بدحالی انسان بر کل هستی جریان دارد و حرکت انسان در کل هستی حرکت می‌کند! این سیر انفسی به هم پیوند می‌خورد و انسان باید خودش را معاد و مبدا را بشناسد و بداند برای چه آفریده شده و به این دنیا آمده است!

وجود یاجوج و ماجوج در هر عصر و زمانی

فروغی با بیان اینکه در هر عصری یاجوج و ماجوجی وجود دارد، گفت: قرآن به فساد یاجوج و ماجوج اشاره کرده و در آیه ۹۴ سوره کهف می‌فرماید: «قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ؛ آنان گفتند: ای ذوالقرنین، قومی به نام یأجوج و مأجوج در این سرزمین (پشت این کوه) فساد (و خونریزی و وحشیگری) بسیار می‌کنند.»، این آیات قرآن را جدا از زندگی خود معنا نکنید بلکه باید در زندگییتان معنا شود و بدانید که نظام عالم پر از یاجوج و ماجوج است اگر انسان اهل الله نشود با یاجوج و ماجوج هست و با آن‌ها زندگی می‌کند.

وی تاکید کرد: یاجوج و ماجوج نمرده است و در هر عصر و زمانی وجود دارد و در درون نفس انسان است و همان تمایلات به شهوات مالی، جنسی، قدرت، شهرت، مقام و… اینها همان یاجوج و ماجوج هستند که در درون شما قرار گرفتند و اگر دست شما در دست اولیای الهی نباشد این یاجوج و ماجوج است که بر زندگی شما حاکم می‌شوند و زندگی شما را بی‌حاصل می‌کنند و تا زمانی که دست انسان در دست ذوالقرنین زمان خویش است از هر خطری و هر یاجوج و ماجوجی محفوظ است و انسان باید در هر زمانی دستش در دست ذوالقرنین زمان خود باشد.

این استاد حوزوی اظهار کرد: فاعل مجهول ما را از درون به سوی خودش میبرد که اهل الله شویم، باید دید به کدام اسم الله رسیدیم؛ اهل الله شدن به ظهور اسم خداوند است باید دید در کدام مقام هستید در مقام سلام یا تسلیم یا مقامی دیگر هستید. این آیات و کلمات روایات همه انرژی دارند یک نیرو و انرژی خاص برای پریدن به سوی الله به ما می‌دهند. باید ببنید در بین این همه اسماء الهی کدام اسم خدا در زندگی شما آمده است و زندگی شما را مدیریت می‌کند.

وی ادامه داد: راه رسیدن به خدا و حلقه اتصال به خدا همراه شدن با پیامبر (ص) و امامان است که انسان کل است، این حرکت هم یک حرکت فیزیکی و بیرونی نیست یک تغییر و کیف در زندگی است، حالا ببینید آیا زندگیتان مطابق با زندگی پیامبر (ص) شده است یا نه؟! اصلا شریعت برای همین است و از روی شریعت می‌توان آن را فهمید.

رسیدن به توحید حُبی از راه ولایت

فروغی با بیان اینکه از راه ولایت می‌توان به توحید حُبی رسید، گفت: توحید انواعی دارد که ولایت، توحید در حُب می‌آورد. ولایت، سرشت انسان را عوض می‌کند و اگر در خلقتش خللی بوده طهارت در خلقتش ایجاد می‌کند و از طرفی پیوند با انسان کامل باعث امنیت تمام می‌شود.

وی تصریح کرد: راه سیر و سلوک و بهشت نقد، ولایت و محبت اهل بیت (ع) است اما محبتی که درون آن تبعیت از امام باشد ولی اگر اسمش محبت باشد و تبعیتی نباشد یک ادعا بیش نیست! با محبت خالص همراه با تبعیت، درب اهل بیت (ع) به روی ما باز می‌شود و این محبت انسان را ذوب می‌کند، اطاعت و تزکیه می‌آورد و سازنده است، درون انسان را می‌سازد و از طرفی کفاره گناهان است.

این استاد اخلاق، با بیان اینکه صلوات باعث ایجاد پیوند محبت بین ما و ولایت می‌شود، اظهار کرد: در این عالم وارد شدن، سیر کردن، اهل الله شدن، اهل مدینه شدن، با مهر و محبت به اهل بیت (ع) است و صلوات این محبت را زیاد می‌کند.

وی افزود: صلوات از اسرار الهی است، سر است، از علوم پنهان است با همین صلوات می‌توان به این محبت رسید؛ سعی کنید در تمام لحظات، مشغول صلوات فرستادن باشید، پشت فرمان ماشین هستید، سر سفره هستید، در مسیر هستید همینطور صلوات بفرستید؛ خیلی راحت می‌شود صلوات فرستاد. در روایت است که هر کس صلوات بفرستد ملائکه برای او استغفار می‌کنند و آمین می‌گویند.

وی در پایان گفت: مسیر معنویت سخت نیست! برعکس خیلی هم آسان است ولی ما خودمان آن را سخت گرفتیم، رذایل کار را سخت کرده و نمی‌گذارد ما پیش برویم.

سرویس خبرنگاران داخلی/ امیرمحسن سلطان احمدی

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