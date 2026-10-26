به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انفجارهای پی‌درپی و خصمانه رژیم صهیونیستی در خانه‌های شهرک «منصوری» در جنوب لبنان، خانه‌های باقی‌مانده در دو شهرک «قلیله» و «حنیه» را نیز به لرزه درمی‌آورد و در میان ساکنانی که می‌کوشند زندگی خود را در میان ویرانی‌ها از نو بسازند، ترس و وحشت ایجاد می‌کند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، مردم در این مناطق میان دیوارهای ترک‌خورده و سقف‌هایی زندگی می‌کنند که هر لحظه ممکن است فرو بریزند، بسیاری نیز منابع درآمد خود را از دست داده‌اند. این وضعیت با نبود فرصت‌های شغلی واقعی و فقدان کامل رسیدگی‌های مؤثر از سوی نهادهای رسمی همراه شده است. با وجود دشواری‌های طاقت‌فرسا، شماری از خانواده‌ها بازگشت و مقاومت در محل زندگی خود را انتخاب کرده‌اند، حتی اگر مجبور باشند در خانه‌هایی ساکن شوند که به‌سختی برای زندگی مناسب‌اند.

خانه‌هایی که هر انفجار، آسیبشان را بیشتر می‌کند

دشمن صهیونیستی در شهرک «منصوری» همچنان، خانه‌ها را منفجر و تخریب می‌کند و هم‌زمان حملات هوایی نیز ادامه دارد. وضعیتی که بی‌ثباتی را در شهرک‌های مجاور به‌ویژه «قلیله» و «حنیه»، تشدید کرده است.

بر اساس اعلام شهرداری شهرک قلیله، شمار واحدهای مسکونی این شهرک از بیش از ۱۲۰۰ واحد به حدود ۵۰۰ واحد کاهش یافته است. بخشی از واحدهای باقی‌مانده نیز چنان آسیب دیده‌اند که سکونت در آن‌ها با خطراتی غیرقابل‌پیش‌بینی همراه است.

در همین زمینه، شورای جنوب لبنان از خانه‌های آسیب‌دیده بازدید و آن‌ها را ارزیابی کرده است. با این حال، شماری از مالکان خانه‌هایی که در معرض فروریختن قرار دارند، با تخریب آن‌ها مخالفت کرده‌اند و اسنادی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن، شورای جنوب را از مسئولیت مبرا می‌کنند. اقدامی که به آن‌ها امکان می‌دهد به خانه‌هایشان بازگردند و برای مرمت آن‌ها تلاش کنند.

در محله‌های شهرک قلیله، خانه‌ها به‌دلیل از دست دادن بخش‌هایی از سقف و دیوارهایشان، در معرض دید رهگذران قرار گرفته‌اند. خانواده‌ها در اتاق‌های باقی‌مانده زندگی می‌کنند و می‌کوشند هر مقدار از خانه‌هایشان را که ممکن است، تعمیر کنند. برخی ساکنان پنجره‌ها را با پوشش‌های پلاستیکی می‌پوشانند و برخی دیگر برای بستن شکاف‌هایی که بمباران بر جای گذاشته، به مصالح ابتدایی متوسل می‌شوند. با این حال، این راهکارها موقتی‌اند و مردم همچنان در انتظار مداخله دولت برای رسیدگی به وضعیت خود هستند.

کسانی که خانه‌هایشان به‌طور کامل ویران شده است، ناچار شده‌اند در نزدیکی شهرک‌ها و محل کارشان خانه‌ای اجاره کنند. البته برای آن دسته از افرادی که هنوز منبع درآمدی برایشان باقی مانده است.

بازگشت پس از چهار ماه آوارگی؛ آغاز نبردی روزمره برای بقا

در میان کسانی که به شهرک قلیله بازگشته‌اند، «زینب» و «سمیرا سلمان» قرار دارند. دو زنی که نیمی از خانه‌شان و همچنین نانواییِ مناقیش‌پزی خود را از دست داده‌اند. نانوایی‌ که منبع درآمدشان بود. «حسین درویش» نیز خانه و تعاونی خود را از دست داده و منزل تنها «سکنه عامر» هم در حملات ویران شده است.

این افراد پس از نزدیک به چهار ماه آوارگی بازگشته‌اند، اما اکنون با نبردی روزانه برای تأمین سرپناه و گذران زندگی روبه‌رو هستند.

نانوایی در اتاقی کوچک

سمیرا سلمان می‌گوید: تجاوز، درِ روزی ما را بست و دولت هم سراغی از ما نگرفت.

او تجهیزات باقی‌مانده از نانوایی مناقیش‌پزی را که هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، بیرون آورده تا کارش را در اتاقی ادامه دهد که مساحت آن از سه مترمربع بیشتر نیست.

زینب نیز تلاش کرده است با استفاده از ماده‌ای موسوم به «فوم»، شکاف‌هایی را که بمباران در خانه خانوادگی‌شان ایجاد کرده، ببندد تا اتاق‌های باقی‌مانده از نفوذ آب باران در امان بمانند.

مادر این دو زن روایت می‌کند که هر انفجاری که رژیم صهیونیستی در شهرک منصوری انجام می‌دهد، موجب فروریختن بخش‌هایی از دیوارها و پنجره‌های خانه می‌شود. اتفاقی که خسارت‌ها را افزایش می‌دهد و امنیت افرادی را که در آن زندگی می‌کنند، به خطر می‌اندازد.

همین رنج و دشواری برای سکنه عامر نیز تکرار می‌شود. کارمند شهرداری شهرک قلیله که خانه‌اش را از دست داده و برای آنکه بتواند در روستای خود بماند، ناچار شده خانه‌ای ترک‌خورده را در یکی از محله‌های ویران‌شده بر اثر حملات اجاره کند.

سکنه تمام حقوق ماهانه خود معادل ۲۵۰ دلار را بابت اجاره می‌پردازد. در نتیجه، برای تأمین سایر نیازهایش هیچ درآمدی برای او باقی نمی‌ماند.

در حنیه، بمباران آوارگان را نیز دنبال می‌کند

خسارت‌های گسترده، شماری از ساکنان شهرک قلیله را وادار کرده است در شهرک‌های مجاور به‌دنبال سرپناه بگردند. «حسین درویش» یکی از آن‌هاست که پس از از دست دادن خانه و تعاونی‌اش ــ جایی که منبع درآمد او بود ــ خانه‌ای در شهرک «حنیه» در نزدیکی شهرک منصوری، اجاره کرده است.

حسین می‌گوید: تلاش می‌کنیم خودمان را با شرایط وفق دهیم.

او که کار و منبع درآمدش را از دست داده، بیشتر وقت خود را در یکی از کافه‌های شهرک می‌گذراند.

حسین که عضو شهرداری شهرک قلیله نیز هست، در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» تأکید می‌کند که هیچ اقدام جدی و رسمی برای رسیدگی به وضعیت این منطقه انجام نشده است. به گفته او، بیشتر جوانان روستا مشاغل دائمی و فصلی خود را در رستوران‌ها و هتل‌هایی از دست داده‌اند که به‌دلیل حملات رژیم صهیونیستی تعطیل شده‌اند.

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