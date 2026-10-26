به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن طی دو روز گذشته در واکنش به حملات هوایی عربستان که به شهید و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی یمنی انجامید، گسترده‌ترین عملیات خود برای هدف قرار دادن عمق خاک عربستان را اجرا کردند. این عملیات از روز قبل از دیروز با حمله به فرودگاه‌های «ملک خالد» در شهر «ریاض» و «ملک فهد» در شهر «دمام» و تأسیسات شرکت «آرامکو» در چند منطقه آغاز شد و دیروز نیز ادامه یافت و از شهر ریاض تا شهر جده و شماری از شهرهای جنوبی عربستان را دربر گرفت.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، عربستان نیز همانند موارد پیشین زیر فشار حملات کوشید یمن را به هدف قرار دادن مکه مکرمه و مدینه منوره متهم کند.

اتهامی که سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، آن را بزرگ‌ترین بهتان توصیف کرد. او تأکید کرد که این نیروها صرفاً تأسیسات آرامکو و فرودگاه‌های دشمن سعودی را هدف قرار می‌دهند.

به گفته منابع نظامی آگاه در شهر صنعاء که با روزنامه «الاخبار» گفت‌وگو کرده‌اند، عملیات در دو روز گذشته متوقف نشده و از زمان آغاز تشدید تنش‌ها در ۲۰ ژوئیه گذشته، گسترده‌ترین عملیات به شمار می‌رود. این منابع می‌گویند که نیروهای مسلح یمن اخیراً وارد مرحله اجرای سیاست فشار حداکثری شده‌اند.

بر اساس بیانیه‌های منتشرشده، نیروهای مسلح یمن فرودگاه «ملک خالد» را در اولویت اهداف خود قرار داده‌اند. این نیروها دوباره در بیانیه‌ای به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، کارکنان و مسافران درباره خطر استفاده از این فرودگاه هشدار دادند و تأکید کردند که عملیات علیه آن ادامه خواهد یافت.

این هشدار هم‌زمان بود با اعلام سازمان هواپیمایی کشوری عربستان مبنی بر اینکه قصد دارد فعالیت فرودگاه را از دیروز به‌تدریج از سر بگیرد. حملات نیروهای مسلح یمن در ابتدای ماه جاری میلادی پیش‌تر موجب تعطیلی این فرودگاه شده بود.

خسارت به فرودگاه‌های عربستان و اختلال در پروازها

منابع نظامی در شهر صنعاء به روزنامه «الاخبار» تأیید کردند که فرودگاه «ملک خالد» طی دو روز گذشته با چند موشک سنگین هدف قرار گرفته و این حملات خسارت‌های شدیدی به بخش‌های مختلف آن وارد کرده است. به گفته این منابع، عملیات با هدف خارج کردن فرودگاه‌های دیگری از چرخه فعالیت نیز ادامه دارد.

در همین حال، فعالان سعودی اعلام کردند که فعالیت فرودگاه «ملک فهد» در شهر دمام از بامداد دیروز چندین بار متوقف شده است. وب‌سایت‌های رصد ترافیک هوایی نیز از اختلال در فعالیت فرودگاه «ملک عبدالعزیز» در شهر جده طی روز گذشته خبر دادند.

«ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی، حمله نیروهای یمنی به ریاض و چند منطقه دیگر عربستان را که بامداد دیروز رخ داد، تأیید کرد و گفت که سامانه‌های پدافند هوایی تعدادی از حملات را رهگیری کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه نیز از وقوع آتش‌سوزی در یک تأسیسات نفتی عربستان در شهر ریاض خبر داد و به نقل از منابعی گزارش کرد که ستون‌های دود در نزدیکی فرودگاه «ملک خالد» به هوا برخاسته‌اند.

هشدارهای سازمان دفاع مدنی عربستان نیز نشان می‌دهد که حملات موشکی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک عربستان طی دو روز گذشته ادامه داشته است.

یمن: بازگشایی فرودگاه ریاض به ازسرگیری فعالیت فرودگاه صنعاء گره خورده است

یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کرد که تصمیم برای ازسرگیری فعالیت فرودگاه «ملک خالد» دیگر در اختیار ریاض نیست، بلکه به بازگشت فعالیت فرودگاه صنعاء بستگی دارد.

این منبع با اشاره به روشن بودن معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه»، تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن هرگونه تلاش برای شکستن محاصره هوایی اعمال‌شده بر فرودگاه «ملک خالد» را ناکام خواهند گذاشت و به تعطیل کردن دیگر فرودگاه‌ها ادامه خواهند داد تا زمانی که عربستان به مطالبات مشروع مردم یمن پاسخ دهد.

حملات اخیر به فرودگاه‌های عربستان در واکنش به حملات هوایی جنگنده‌های سعودی به شهرهای صنعاء، الحدیده، تعز و صعده انجام شد. شمار این حملات از ۱۰۰ مورد فراتر رفت و به شهادت ۲۱ غیرنظامی یمنی و زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر دیگر انجامید، بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند.

گسترش حملات به جنوب و شرق عربستان

در چارچوب معادله بازدارندگی و پاسخ مستقیم، نیروهای مسلح یمن با استفاده از یگان موشکی و پهپادهای خود، حمله‌ای گسترده به اهداف نظامی و اقتصادی در جنوب عربستان انجام دادند.

با وجود آنکه «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی حمله به مناطق جنوبی عربستان را تأیید کرد و گفت که بیش از ۱۴ موشک و پهپاد در این حمله به کار گرفته شده‌اند، ناظران در شهر صنعاء معتقدند اعتراف او به بخشی از حملات می‌تواند نشان دهد که عملیات یمن خسارت‌های سنگین‌تری به عربستان وارد کرده است.

به باور این ناظران، عربستان از یک سو با فرسایش ذخایر موشک‌های پدافند هوایی خود مواجه است و از سوی دیگر، هزینه حملاتی که دامنه آن‌ها از جنوب این کشور به شرق گسترش یافته، افزایش پیدا کرده است.

حملات در داخل یمن؛ هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای همسو با عربستان

در داخل یمن نیز نیروهای مسلح یمن دیروز عملیات پیش‌دستانه خود علیه مواضع تجمع نیروهای وابسته به عربستان در استان‌های لحج و عدن را ادامه دادند.

این نیروها در بیانیه‌ای اعلام کردند که «اردوگاه النصر» و پایگاه نظامی دریایی در شهر «عدن» را هدف قرار داده‌اند. پایگاهی که افسران سعودی تحت فرماندهی سرتیپ ستاد «بدر صلاح الحربی» بر آماده‌سازی آن نظارت دارند.

منابع محلی در لحج نیز گفتند که گروه‌هایی وابسته به نیروهای «درع الوطن» با عملیات مشابهی روبه‌رو شده‌اند.

همچنین مرکز اطلاع‌رسانی جنگی وابسته به نیروهای مسلح یمن، تصاویری از حمله به نیروهای همسو با عربستان در «جبهه الفلیحه» در جنوب استان «مأرب»، منتشر کرد. نظارت بر این جبهه بر عهده سرتیپ سعودی «فارس الشمری» است.

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