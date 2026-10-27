حکم حجاب در کشورهایی که روسری رایج نیست

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: یکی از چالش‌های مهم مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی، حفظ حدود شرعی در فضاهایی است که فرهنگ حاکم با احکام دینی فاصله دارد. در این میان، مسئله‌ی کیفیت پوشش و حجاب بانوان اهمیت دوچندانی دارد. در ادامه، این موضوع مهم و پرسش یکی از مخاطبان را از منظر فقهی و با پاسخ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی (با استناد به نظرات حضرت آیت‌الله سیستانی) بررسی می‌کنیم.

سوال:

یکی از شنوندگان و مخاطبان گرامی که در کشور چین سکونت دارد، این پرسش را مطرح کرده است که با توجه به عدم رایج بودن حجاب و روسری در آنجا (حتی روسری مشکی)، پوشش سر ممکن است موجب جلب‌توجه نامحرم شود؛ در چنین شرایطی، تکلیف شرعی بانوان چیست؟

پاسخ:

این پرسش از محضر حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی (از شاگردان و مبلغان دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی) پرسیده شده و پاسخ ایشان به شرح زیر است:

اگر در جایی داشتن حجاب یا روسری موجب جلب‌توجه نامحرم شود، این امر به هیچ عنوان مجوز و بهانه‌ای برای برداشتن حجاب یا عقب‌نشینی از حدود حجاب اسلامی نخواهد بود. حتی اگر رعایت پوشش اسلامی مستلزم جلب‌توجه باشد، باز هم حدود و الزامات حجاب باید به طور کامل مراعات شود.

بنابراین، بانوان محترم در کشوری مانند چین نیز موظفند حجاب شرعی خود را حفظ کنند. اساساً سفر به کشورهای غیر اسلامی اگر به گونه‌ای باشد که انسان را وادار به ترک واجبات دینی (همچون حجاب) یا ارتکاب حرام کند، از نظر شرعی جایز نیست و سفر به آنجا اشکال دارد، مگر آنکه ضرورت یا اضطراری در کار باشد