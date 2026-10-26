هشدار مخالفان نتانیاهو درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از مرکز اطلاع رسانی فسلطین، شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، خواستار دریافت تعهد کتبی از مقامات سیاسی شده است تا مسئولیت هرگونه اقدام علیه ایران در این دوره حساس را بر عهده بگیرند.

«آویگدور لیبرمن»، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» و وزیر جنگ اسبق تل‌آویو (در زمان نتانیاهو)، نیز در واکنش به اقدامات نتانیاهو گفت آنچه نخست‌وزیر انجام می‌دهد، در حد خیانت به اسرائیل و امنیت آن است.

همچنین «یائیر گولان»، رهبر حزب «دموکرات‌ها» با تاکید بر ضرورت پرهیز از اقدام نظامی بدون توجیه روشن، اعلام کرد که نباید هیچ عملیات نظامی بدون ضرورت امنیتی صریح و توجیه راهبردی انجام شود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از گولان افزود: «حمایت مطلق خود را از رئیس ستاد کل ارتش اعلام می‌کنم؛ به‌ویژه در پایبندی او به انجام وظایف حرفه‌ای‌اش. نباید اجازه داد هیچ اقدام نظامی بدون اتکا به ضرورت امنیتی روشن، هدف راهبردی و برنامه عملیاتی مسئولانه انجام شود.»

لاپید: نتانیاهو عقل خود را از دست داده است و باید خانه‌نشین شود

«یائیر لاپید» رهبر جریان مخالف در اسرائیل، در واکنش به گزارشی از شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم از اظهارات و اقدامات اخیر بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد.



وی گفت: «نتانیاهو دیروز اعلام کرد که کمک‌های امنیتی آمریکا پایان یافته و تحریم‌ها اقتصاد ما را درهم خواهند شکست. او صبح امروز ویدئویی منتشر کرد که در آن بمب اتمی بر تل‌آویو فرود می‌آید.»



رهبر جریان مخالف در اسرائیل افزوود: همچنین [نتانیاهو] امشب اعلام کرد که می‌خواهد صرفا برای به تعویق انداختن انتخابات، به سمت تشدید تنش و رویارویی با ایران حرکت کند. این مرد عقل خود را از دست داده است و باید او را به خانه بفرستیم.»

مخالفان نتانیاهو برای مذاکرات سریع جهت تشکیل کابینه آماده می‌شوند

گزارش یک رسانه‌ رژیم صهیونیستی حاکی است که رهبران «ائتلاف تغییر» (جریان مخالف نتانیاهو) خود را برای آغاز سریع مذاکرات ائتلافی در صورت موفقیت در تشکیل کابینه آماده می‌کنند؛ زیرا نگران‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در جریان این مذاکرات باعث تشدید تنش‌های امنیتی یا بروز تحولی دیگر شود.



بر اساس این گزارش، این ائتلاف به دوره های پیشین تشدید تنش‌های امنیتی، از جمله عملیات‌های «کمربند سیاه» و «نگهبان دیوارها»، همچنین شیوع همه‌گیری کرونا استناد می‌کند؛ رویدادهایی که در مقاطعی رخ دادند که مسئولیت تشکیل کابینه بر عهده نتانیاهو نبود.



این گزارش همچنین به آغاز رویارویی با ایران در اوج بحران مربوط به قانون جذب نیرو در ارتش اشاره می‌کند؛ رخدادی که به گفته این گزارشگر، نگرانی مخالفان درباره احتمال تأثیرگذاری تحولات امنیتی بر روند مذاکرات تشکیل دولت را افزایش داده است.

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