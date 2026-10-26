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تقلای ترامپ برای پیروزی نتانیاهو در انتخابات، با ادعاهای ضدایرانی

۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۵
کد مطلب: 1882591
تقلای ترامپ برای پیروزی نتانیاهو در انتخابات، با ادعاهای ضدایرانی

ترامپ در پیامی صراحتاً از شهرک‌نشینان صهیونیست خواست تا در انتخابات آتی، به نتانیاهو رأی دهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در پیامی خطاب به صهیونیست‌ها، ضمن تأکید مجدد بر حمایت خود از بنیامین نتانیاهو، ادعاهای بی‌اساس و کذبی را پیرامون وضعیت نظامی و اقتصادی ایران مطرح کرد.

 رئیس دولت تروریستی آمریکا، با حمایت از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: به نتانیاهو رأی دهید تا مأموریت خود را به اتمام برسانیم.

 ترامپ در ادامه ادعاهای خود مدعی شد که با اقدامات این کشور، توان دریایی و هوایی ایران از بین رفته و اقتصاد آن با تورم بالا مواجه شده است.

 رئیس دولت تروریستی آمریکا همچنین مدعی شد که اجازه سر دادن شعارهای ضداستکباری «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» را در جهان نخواهد داد.

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