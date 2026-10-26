تقلای ترامپ برای پیروزی نتانیاهو در انتخابات، با ادعاهای ضدایرانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در پیامی خطاب به صهیونیست‌ها، ضمن تأکید مجدد بر حمایت خود از بنیامین نتانیاهو، ادعاهای بی‌اساس و کذبی را پیرامون وضعیت نظامی و اقتصادی ایران مطرح کرد.

رئیس دولت تروریستی آمریکا، با حمایت از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: به نتانیاهو رأی دهید تا مأموریت خود را به اتمام برسانیم.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود مدعی شد که با اقدامات این کشور، توان دریایی و هوایی ایران از بین رفته و اقتصاد آن با تورم بالا مواجه شده است.

رئیس دولت تروریستی آمریکا همچنین مدعی شد که اجازه سر دادن شعارهای ضداستکباری «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» را در جهان نخواهد داد.

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