خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: حجت‌الاسلام والمسلمین رضا یوسف‌زاده، مشاور و کارشناس خانواده در رابطه با موضوع فرزندآوری و تأثیر آن بر تحکیم یا تزلزل بنیان خانواده و با هدف تبیین دقیق جایگاه فرزند در روابط زوجین و جلوگیری از تجویزهای اشتباه در شرایط بحرانی، مطالبی را بیان نمود که تقدیم شما مخاطبین گرامی می‌گردد.

آوردن فرزند برای گرم کردن کانون زندگی، دو وجه دارد که یکی درست و دیگری نادرست است.

از یک سو، این گزاره درست است؛ اگر رابطه زن و شوهر از ابتدا رابطه‌ای گرم، صمیمی، پرمحبت و عاری از اختلافات جدی باشد، حضور هر فرزند پیوند عاطفی زوجین را عمق و استحکام بیشتری می‌بخشد.

اما از سوی دیگر، اگر رابطه زوجین از ابتدا با چالش، تنش و دعوا همراه باشد، این گزاره کاملاً نادرست و خطرناک است. فرزندآوری، رابطه‌ای را که از پایه دچار چالش است، اصلاح نمی‌کند؛ بلکه برعکس، تنش‌ها را افزایش می‌دهد. وقتی مشکلات قبلی حل نشده‌اند، افزودن یک چالش و مسئولیت جدید، فشار مضاعفی بر زندگی وارد می‌کند.

در گذشته اگر توصیه‌ای مبنی بر فرزندآوری برای بهبود رابطه مطرح می‌شد، مختص شرایط و بسترهای خاصی بود؛ اما متأسفانه این نسخه بعدها به اشتباه تعمیم داده شد و در جاهای نامناسب یعنی در میان زوج‌هایی که با هم اختلاف جدی دارند تجویز گردید؛ در حالی که جای این نسخه هرگز در بستر تنش و اختلاف نیست.