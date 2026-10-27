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آیا بچه‌دارشدن زندگی مشترک را نجات می‌دهد؟

۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱
کد مطلب: 1882605
آیا بچه‌دارشدن زندگی مشترک را نجات می‌دهد؟

این باور قدیمی که «بچه آوردن رابطه زن و شوهر را گرم می‌کند» دو روی متفاوت دارد؛ نسخه‌ای که اگر در بستر درستی تجویز شود پیوند زوج‌ها را عمیق‌تر می‌کند، اما در میان زوج‌های درگیر اختلاف، خطری جدی برای فروپاشی زندگی است.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: حجت‌الاسلام والمسلمین رضا یوسف‌زاده، مشاور و کارشناس خانواده در رابطه با موضوع فرزندآوری و تأثیر آن بر تحکیم یا تزلزل بنیان خانواده و با هدف تبیین دقیق جایگاه فرزند در روابط زوجین و جلوگیری از تجویزهای اشتباه در شرایط بحرانی، مطالبی را بیان نمود که تقدیم شما مخاطبین گرامی می‌گردد.

آوردن فرزند برای گرم کردن کانون زندگی، دو وجه دارد که یکی درست و دیگری نادرست است.

از یک سو، این گزاره درست است؛ اگر رابطه زن و شوهر از ابتدا رابطه‌ای گرم، صمیمی، پرمحبت و عاری از اختلافات جدی باشد، حضور هر فرزند پیوند عاطفی زوجین را عمق و استحکام بیشتری می‌بخشد. 

اما از سوی دیگر، اگر رابطه زوجین از ابتدا با چالش، تنش و دعوا همراه باشد، این گزاره کاملاً نادرست و خطرناک است. فرزندآوری، رابطه‌ای را که از پایه دچار چالش است، اصلاح نمی‌کند؛ بلکه برعکس، تنش‌ها را افزایش می‌دهد. وقتی مشکلات قبلی حل نشده‌اند، افزودن یک چالش و مسئولیت جدید، فشار مضاعفی بر زندگی وارد می‌کند.

در گذشته اگر توصیه‌ای مبنی بر فرزندآوری برای بهبود رابطه مطرح می‌شد، مختص شرایط و بسترهای خاصی بود؛ اما متأسفانه این نسخه بعدها به اشتباه تعمیم داده شد و در جاهای نامناسب یعنی در میان زوج‌هایی که با هم اختلاف جدی دارند تجویز گردید؛ در حالی که جای این نسخه هرگز در بستر تنش و اختلاف نیست.

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