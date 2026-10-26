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چرا تکبر بدترین صفت است؟

۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲
کد مطلب: 1882615
چرا تکبر بدترین صفت است؟

مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی با اشاره به اینکه قرآن تکبر را بدترین صفت‌ها می‌داند، تأکید کرد: تکبر بیماری‌های دیگر را غیرقابل علاج و انسان را غیرقابل نفوذ می‌کند؛ یعنی انسان را نصیحت‌ناپذیر می‌کند. وقتی انسان گرفتار غرور و تکبر شد، به زندگی‌اش گره کور می‌خورد

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: مرحوم آیت الله حائری شیرازی در یکی از سخنان خود به موضوع تکبر پرداخت و گفت: 

این‌که قرآن از تکبر به عنوان بدترین صفت‌ها سخن می‌گوید، به خاطر این است که تکبر، بیماری‌های دیگر را غیرقابل علاج و انسان را غیر قابل نفوذ می‌کند؛ یعنی انسان را نصیحت‌ناپذیر می‌کند؛ لذا وقتی انسان گرفتار غرور و تکبر شد، به زندگی‌اش گره کور می‌خورد. 

اگر این گره تکبر باز شود، بقیۀ مشکلات هم راه حل دارند؛ اما اگر تکبر آمد، دیگر هیچ چیزی نمی‌تواند انسان را علاج کند.

اگر کفر است، از تکبر به وجود می‌آید؛ اگر فسق است، از تکبر به وجود می‌آید. 

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