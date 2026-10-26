خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ترامپ با اقدامات خاص خود در ونزوئلا و تهدید کوبا و نیکاراگوئه، از طریق جنگ نرم و مداخله آشکار، تلاش داشت به حاکمیت انقلابی‌ها و نیروهای ضد امپریالیستی در آمریکای لاتین پایان دهد. او می‌کوشید با روی کار آمدن بولسونارو و شکست آقای لولا داسیلوا در انتخابات برزیل، این هدف را محقق سازد و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، مدعی شود که نظریه «دکترین مونرو» مبنی بر اینکه آمریکای لاتین حیاط خلوت ایالات متحده است، به واقعیت پیوسته است.

اما در این روزهای حساس، تقدیر الهی به گونه‌ای دیگر رقم خورد و آقای لولا داسیلوا در بزرگ‌ترین، قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین کشور آمریکای لاتین، به پیروزی بزرگی دست یافت؛ پیروزی‌ای که می‌تواند معادلات سیاسی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

هنگامی که آقای داسیلوا در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، در دهه ۲۰۰۰ میلادی، در حسینیه امام خمینی(ره) به محضر حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، رسید، شاهد لحظاتی کم‌نظیر از ارادت یک رهبر سیاسی به رهبر انقلاب اسلامی بودیم. او با شور، هیجان و اخلاص فراوان از دوران کودکی و تجربه زندگی کارگری خود سخن گفت؛ به‌گونه‌ای که حتی اعضای هیئت همراهش نیز از این صمیمیت و شور و حرارت شگفت‌زده شده بودند.

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لولا داسیلوا در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود توانست رشد اقتصادی بیش از پنج درصد را برای برزیل، کشوری با جمعیتی حدود ۲۰۰ میلیون نفر، به ارمغان آورد.

بی‌تردید، پیروزی لولا می‌تواند همچون زلزله‌ای سیاسی، منافع ترامپ و حزب جمهوری‌خواه آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد و ادعاهای پرطمطراق ترامپ را در آستانه انتخابات سه‌شنبه هفته آینده با چالشی جدی مواجه سازد. از سوی دیگر، این پیروزی می‌تواند بر اقدامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی رژیم کودک‌کش اسرائیل در آمریکای لاتین، به‌ویژه در آرژانتین، تأثیر منفی بگذارد و دامنه نفوذ این رژیم را با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو کند.

اینجانب که طی دو دهه گذشته تحولات و اخبار آمریکای لاتین را با دقت دنبال کرده‌ام، بر این باورم که پیروزی آقای لولا داسیلوا می‌تواند ضربه‌ای جدی به روند قدرت‌گیری دولت‌های وابسته به آمریکا و افول دولت‌های چپ‌گرا در این منطقه وارد کند.

در عصر غیبت رهبرانی چون هوگو چاوز، رافائل کوره‌آ، اوو مورالس و فیدل کاسترو، لولا داسیلوا می‌تواند در دوره کنونی ریاست‌جمهوری خود، نقشی محوری در هدایت جریان‌های انقلابی و چپ‌گرای آمریکای لاتین ایفا کند و بخشی از خلأ رهبری بومی و مردمی را جبران سازد؛ خلأیی که پس از درگذشت مشکوک هوگو چاوز، بیش از پیش احساس شد.

با این حال، نباید از کینه‌توزی‌ها، اقدامات مداخله‌جویانه و سازوکارهای سرکوب و ترور منتسب به ترامپ و حاکمیت آمریکا در آمریکای مرکزی و جنوبی غافل شد. تجربه تاریخی این منطقه نشان می‌دهد که ایالات متحده برای حفظ نفوذ و منافع خود، از فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دریغ نکرده است. ازاین‌رو، صیانت از استقلال سیاسی کشورهای آمریکای لاتین و تقویت اراده ملت‌های این منطقه، همچنان ضرورتی راهبردی به شمار می‌رود.

سیدمجتبی ابطحی؛ دبیرکل کنفرانس فلسطین مجلس شورای اسلامی

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