به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ هرمل در پارلمان لبنان، در واکنش به کسانی که حزب‌الله را به بالا بردن سطح تنش‌های سیاسی و متشنج کردن اوضاع کشور متهم می‌کنند، گفت: برخی می‌گویند حزب‌الله مواضع خود را تشدید کرده و هشدارهایی داده است؛ اما واقعیت این است که طرفی که مواضع خود را تشدید کرده، زیاده‌خواهی می‌کند و دست به تجاوز می‌زند، اسرائیل و در کنار آن آمریکا هستند و حاکمیت لبنان نیز به خواسته‌های آن‌ها پاسخ می‌دهد.

وی افزود: این حزب‌الله نیست که اوضاع لبنان را متشنج می‌کند، بلکه آمریکا و اسرائیل تنش‌آفرینی می‌کنند و حاکمیت لبنان نیز با همراهی و پاسخ‌گویی به آن‌ها در این روند نقش دارد.

حسین الحاج حسن این سخنان را در جریان یک نشست سیاسی که از سوی روابط عمومی حزب‌الله در منطقه بقاع شمالی برگزار شد، بیان کرد.

وی تأکید کرد که حزب‌الله خواهان برقراری ثبات در لبنان است و افزود: ما می‌خواهیم لبنان از همه این بحران‌ها خارج شود، اما لبنانی که از این بحران‌ها بیرون می‌آید باید کشوری مستقل، آزاد، برخوردار از حاکمیت و عزت باشد؛ نه کشوری که تسلیم شود، سر فرود آورد، تابع دیگران باشد یا تحت قیمومیت قرار گیرد.

الحاج حسن با اشاره به دخالت سفارت آمریکا در امور داخلی لبنان گفت اقدامات این سفارت به‌معنای قیمومیت و اشغال تصمیم‌گیری سیاسی لبنان است.

وی اظهار کرد: وقتی درباره قیمومیت صحبت می‌کنیم، باید گفت این وضعیت با حضور سفیر آمریکا به مرحله‌ای رسیده است که او می‌خواهد قوانین لبنان را تغییر دهد؛ یعنی می‌خواهد جای رئیس پارلمان و نمایندگان مجلس را بگیرد، نمایندگان را گرد هم آورد و از آن‌ها بخواهد قانون تحریم اسرائیل را لغو کنند. آیا این قیمومیت نیست؟ این مسئله فراتر از قیمومیت است؛ این اشغال تصمیم‌گیری سیاسی است.

الحاج حسن تأکید کرد مواضع حزب‌الله بر پایه حاکمیت ملی، آزادی، استقلال، حفظ عزت لبنان و صیانت از منافع این کشور شکل گرفته است؛ درحالی‌که آمریکا فشار وارد می‌کند، موضع‌گیری می‌کند و خواسته‌های خود را بر اساس منافع اسرائیل مطرح می‌سازد.

وی در این‌باره گفت: وقتی آمریکایی‌ها از منافع آمریکا در منطقه صحبت می‌کنند، در حقیقت منظورشان منافع اسرائیل است.

این نماینده پارلمان لبنان در پایان با اشاره به مواضع اخیر حزب‌الله گفت: این حزب مواضعی را مطرح کرده است تا حاکمیت لبنان را نسبت به خطرات جدی ناشی از تسلیم شدن در برابر فشارها و دیکته‌های آمریکا آگاه کند؛ خطراتی که وضعیت لبنان، ثبات و انسجام ملی و قدرت این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که حاکمیت لبنان این خطرات را درک کند و به پیامدهای هرگونه تسلیم شدن در برابر دیکته‌های آمریکا توجه داشته باشد.



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