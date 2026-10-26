واکنش مقام سعودی به سفر هیئت کشورهای عضو توافق مکه به تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رائد قرملی» معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی امروز دوشنبه اعلام کرد: هدف از نشستی که میان کشورهای عضو توافق‌نامه دفاع مشترک مکه و مقام‌های ایرانی، در تهران برگزار می‌شود در راستای کاهش تنش‌ها در منطقه است.

طبق این اظهارنظر سفر هیئت کشورهای عضو توافق‌نامه شامل ترکیه، پاکستان و عربستان به تهران در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش تنش میان طرف‌های بحران انجام می‌شود و هدف از آن، تاکید بر نقش محوری این کشورها در برقراری و تقویت امنیت منطقه است.

این مقام سعودی همچنین از دیدار این هیئت با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، و محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد.

پیش از این علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در سفر به تهران در نشستی مشترک حضور خواهند داشت.

باقری تاکید کرد: هر سه کشور حاضر در این نشست می‌توانند به همراه ایران با استفاده از تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در امنیت سازی ملی (در جریان جنگ تحمیلی سوم)، گامی موثر برای ایجاد یک امنیت درون‌زای منطقه‌ای بردارند.

شایان ذکر است خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در سفر به تهران در نشست عنوان شده، حضور خواهند داشت.