سخنی در ابراز احساسات زائران امام رضا(ع) بر مزار رهبر شهید

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

ما در زیارت عاشورا چه می خوانیم؟! آیا زیارت عاشورا جز ابراز مودّت و محبّت به اهل بیت (ع) و لعن و نفرین بر دشمنان اسلام و قاتلین امام حسین (ع) و یارانش چیز دیگری است؟!

شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همان روح زیارت عاشورا است و مرگ بر یزیدیان زمان است و عجیب است که دشمنان امروز اسلام هم خود را از پیروان بنی امیه می دانند و حتی شخصی مانند روبیو وزیر خارجه آمریکا صراحتاً و علناً بر علیه امام زمان (عج) صحبت می کند و می گوید ما باید با ایرانیان مبارزه کنیم چون معتقد به ظهور فردی به نام مهدی در آخرالزمان هستند!

در پی اظهارات فردی در فضای مجازی که منکر شعار دادن مردم در اطراف مرقد رهبر شهید در حرم رضوی شده بود، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی به نقد این اظهارات پرداخته و این شعارها را هم در راستای همان زیارت و عبادت می داند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِّلنَّاسِ»

خداوند کعبه را بیت احرام قرار داد برای قیام مردم (سوره ی مائده / آیه ی ۹۷)

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در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) توفیق حاصل شد تا به زیارت مرقد منور حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) مشرف شدم و پس از آن به رواقی که رهبر شهید و مظلوم انقلاب را در آن به خاک سپرده اند رفتم و دیدم انبوهی از جمعیت در پیرامون قبر مطهر ایشان حلقه زده و ابراز احساسات می کنند.

لحظاتی ایستادم و دیدم پیر و جوان، مرد و زن، کودک و بزرگسال با عشق و علاقه و ابراز وفاداری نسبت به رهبر شهید و فرزند جانشین ایشان با تمام وجود شعارهایی بر علیه آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام می دهند و خواهان انتقام و خونخواهی رهبر شهیدشان هستند. بسیاری از این جمعیت را دیدم که با چشمان گریان شعار می دادند و پیداست که از فقدان رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای (رض) بسیار متأثر و هنوز داغدار هستند. خوب طبیعی است این جمعیت دلداده وقتی بر مزار ایشان می آیند نمی توانند ساکت باشند و با اخلاص و با بصیرت و آگاهی شعار می دهند و تولّی و تبری خود را چنین اعلام می دارند.

امّا اخیراً دیدم یکی از روحانیون نسبت به این شعار دادن مردم در حرم مطهر حضرت رضا (ع) ایراد گرفته و این عمل را متناقض حرمت حرم دانسته و با استناد به آیه ی شریفه ی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ‌» (آیه ی ۲ سوره حجرات) نتیجه گیری کرده است که نباید در حرم صدای کسی بلند شود!

شأن نزول آیه ی مذکور مربوط به اعرابی است که بی ادبانه سخن می گفتند و صدای خود را بلندتر از صدای پیامبر قرار می دادند و این آیه در مذمت رفتار آنان نازل شد.

اما همین قرآن می فرماید خدا کعبه را بیت الحرام قرار داد برای قیام مردم، آیا قیام بدون سروصدا می شود، مگر امام راحل عظیم الشأن نمی فرمودند که از کنار خانه ی خدا باید فریاد برائت از مشرکین بلند شود، ندای توحید فریادی بر علیه مشرکان و مستکبران است و این ندا باید در فضای مسجدالحرام طنین انداز شود.

سعودی ها هم خواهان حج مرده ای هستند که هیچ فریادی و سرو صدایی در آن بر علیه آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام نباشد و لذا صدها نفر از زائران خانه خدا که با فریاد برائت از مشرکین رهسپار مسجدالحرام بودند را وحشیانه به خاک و خون کشیدند و جسد بی جانشان نقش بر زمین شد و آنچنان غمی بر دل امام بزرگوار نشست که فرمودند ما اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمی توانیم بگذریم و ما در انتظار روزی هستیم که آنها تقاص این جنایت هایشان را بدهند.

ما در زیارت عاشورا چه می خوانیم؟! آیا زیارت عاشورا جز ابراز مودت و محبّت به اهل بیت و لعن و نفرین بر دشمنان اسلام و قاتلین امام حسین (ع) و یارانش چیز دیگری است؟!

زیارت عاشورا از مصادیق کامل تولّی و تبرّی است، یعنی ابراز محبّت و دوستی و ارادت به حضرت سید الشهداء (ع) و خاندان اهل بیت (ع) و ابراز دشمنی نسبت به دشمنان اسلام و اهل بیت (ع) و لعنت خدا و نفرین ابدی بر قاتلان امام حسین (ع) و یارانش است.

شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همان روح زیارت عاشورا است و مرگ بر یزیدیان زمان است و عجیب است که دشمنان امروز اسلام هم خود را از پیروان بنی امیه می دانند و حتی صراحتاً شخصی مانند روبیو وزیر خارجه آمریکا علناً بر علیه امام زمان (عج) صحبت می کند و می گوید ما با ایرانیان مبارزه می کنیم چون معتقد به ظهور فردی به نام مهدی در آخرالزمان هستند!

واقعاً جای تأسف است که یک روحانی منبری حرفهای نسنجیده و ناصواب با استفاده ی نابجا از آیه ای از قرآن کریم بزند و منکر شعار دادن در حرم رضوی شود!‌ ما اگر حرم رضوی را هم از مصادیق «فی بیوت اذن الله» بدانیم نباید چنین حرفی بزنیم چون در خانه ی خدا است که باید فریاد بر علیه مستکبران و دشمنان اسلام بلند شود، ما برای خدا و برای قرآن و برای همبستگی با اهل بیت (ع) بر علیه دشمنان خدا و اسلام شعار می دهیم و این شعار دادن بر علیه دشمنان اسلام در حرم رضوی عین زیارت عاشورا خواندن است و داریم با مرگ گفتن بر آنها لعن و نفرین می گوئیم و به قول مرحوم شهید مطهری ما باید یزید و شمر امروز را بشناسیم که در رأسشان نتانیاهو و ترامپ جنایتکار هستند.

البته خوشبختانه مردم عزیز ما هوشیار هستند و توجهی به اینگونه اظهارات ناصواب ندارند و اکثریت قاطع مردم ایران خواهان انتقام از دشمنان کشور و اسلام و حفظ هویت و حراست از میهن مان ایران هستند و دولت و ملت در حمایت از رزمندگان اسلام از ارتش و سپاه و اطاعت از رهبری معظم حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله) مصمم و استوار تا پای جان ایستاده اند.

مرتضی نجفی قدسی

۲/۸/۱۴۰۵

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