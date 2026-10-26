به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد بن صالح الساده» وزیر پیشین انرژی قطر، اعلام کرد که بازار جهانی نفت برای بازگشت به تعادل میان عرضه و تقاضا، دست‌کم به دو سال زمان نیاز دارد، حتی اگر تنگه هرمز همین امروز بازگشایی شود.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، الساده که عضو هیئت امنای مؤسسه عبدالله بن حمد العطیه برای انرژی است در جریان نشست گفت‌وگومحوری در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی در دوحه گفت که جهان برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده انرژی به افزایش تولید نفت به میزان حدود سه میلیون بشکه در روز نیاز خواهد داشت.

او افزود که یک میلیون بشکه در روز از این افزایش تولید، صرف پر کردن دوباره ذخایر استراتژیک خواهد شد. ذخایری که به مدت هشت ماه در حال تخلیه بوده‌اند.

گلوگاه در مسیرهای انتقال و زنجیره تولید

وزیر پیشین انرژی قطر گفت که گلوگاه اصلی در شرایط کنونی در حلقه‌های سرمایه‌گذاری، استخراج، فرآوری و پالایش قرار دارد.

او خاطرنشان کرد که این بخش‌ها طی ۹۰ سال گذشته در صنعت نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ثبات داشته‌اند و اختلال قابل‌توجهی در آن‌ها رخ نداده بود.

الساده افزود که تنگه‌های هرمز و باب‌المندب اکنون به گلوگاه‌هایی برای انتقال کالاهای راهبردی، به‌ویژه نفت و گاز، تبدیل شده‌اند. به گفته او، آثار اختلال در این گذرگاه‌ها فقط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تمام جهان آن را احساس می‌کند.

او با اشاره به سابقه صادرات گاز قطر گفت که این کشور بیش از دو دهه گاز طبیعی مایع‌شده تولید کرده، بی‌آنکه وقفه‌ای در محموله‌های صادراتی آن ایجاد شود. اما امروز گذرگاه‌های آبی به مانع اصلی تبدیل شده‌اند.

الساده خواستار تلاش بین‌المللی هماهنگ برای حل بحران تنگه هرمز شد و هشدار داد که اگر این مشکل برای مدت طولانی ادامه یابد، تمام جهان درد آن را احساس خواهد کرد.

ارقام بحران؛ افزایش قیمت نفت و افت تولید خلیج فارس

هشدار الساده در شرایطی مطرح شده است که قیمت نفت خام برنت بار دیگر از ۱۱۴ دلار در هر بشکه فراتر رفته و به بالاترین سطح خود از ماه مه رسیده است.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید نفت و گاز در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از روزانه ۳۳ میلیون بشکه در ماه فوریه به حدود ۱۹ میلیون بشکه در ماه مه کاهش یافته است.

این صندوق همچنین پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد قطر در سال جاری میلادی ۱۵.۶ درصد کوچک شود.

تخلیه ذخایر اضطراری و تقاضای تازه پس از بحران

کشورهای مصرف‌کننده طی ماه‌های گذشته برای تأمین نیازهای خود به برداشت از ذخایر استراتژیک روی آورده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز در چند نوبت از برداشت نفت از ذخایر اضطراری خبر داده است.

این ذخایر همان منابعی هستند که به گفته الساده، باید پس از پایان بحران دوباره پر شوند. اقدامی که می‌تواند پس از فروکش کردن بحران، تقاضای تازه‌ای به بازار نفت تحمیل کند و روند بازگشت آن به تعادل را طولانی‌تر سازد.

محمد بن صالح الساده بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ میلادی، وزیر انرژی و صنعت قطر بود.

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