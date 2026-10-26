شیعیان افغانستان در ایام فاطمیه: زنده نگه داشتن یاد حضرت زهرا(س) یک وظیفه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان افغانستان در دومین روز از ایام فاطمیه، با برگزاری مراسم عزاداری، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، دختر پیامبر گرامی اسلام(ص)، را گرامی داشتند. آنان با اشاره به ابعاد مختلف زندگی آن حضرت، ایمان، عفاف، پاکدامنی، صبر، حق‌طلبی و دفاع از حقیقت را از مهم‌ترین ویژگی‌های سیره حضرت زهرا(س) برشمردند.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد عالمی، مسئول مدرسه علمیه کوثرالنبی(ص) در کابل، ایام فاطمیه را فرصتی برای بازخوانی شخصیت و جایگاه بانوی بزرگ اسلام دانست و گفت: این ایام، موسم اندوه و سوگواری در عزای حضرت فاطمه زهرا(س)، دختر پیامبر گرامی اسلام(ص)، همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر امامان معصوم(ع) است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم سوگواری در افغانستان اظهار کرد: در این روزهای جان‌سوز، دل‌های عاشقان اهل‌بیت(ع) در سوگ مظلومیت و غربت آن بانوی بی‌همتا غرق ماتم و اندوه است. نام و یاد حضرت زهرا(س) همواره چراغ هدایت، الگوی بندگی و سرچشمه معرفت و فضیلت برای نسل‌های مختلف خواهد بود.

فاطمیه؛ فرصتی برای شناخت سیره حضرت زهرا(س)

در همین حال، سیدنجیب‌الله، از محبان اهل‌بیت(ع)، به خبرنگار ابنا گفت: مسلمانان وظیفه دارند با شناخت سیره و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س)، یاد و نام آن بانوی بزرگ اسلام را زنده نگه دارند.

وی افزود: برگزاری مجالس عزاداری، تبیین آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، حفظ وحدت میان مسلمانان و ترویج اخلاق، عدالت و حق‌طلبی از جمله راه‌هایی است که می‌توان از طریق آن‌ها پیام و سیره حضرت زهرا(س) را در جامعه زنده نگه داشت.

این شهروند شیعه افغانستانی تأکید کرد: محبت حضرت فاطمه زهرا(س) نباید تنها در سخن و برگزاری مراسم خلاصه شود، بلکه این محبت مسئولیتی بزرگ در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ایجاد می‌کند و باید در رفتار، اخلاق و دفاع از حق و عدالت نمود پیدا کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فاطمیه تنها روزهایی برای عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای بیداری، تقویت ایمان، دفاع از حق و تجدید پیمان با آرمان‌های اهل‌بیت(ع) است. به گفته او، جوامع اسلامی می‌توانند با بهره‌گیری از آموزه‌های این مکتب، در مسیر اصلاح اجتماعی، گسترش عدالت و تقویت همبستگی گام بردارند.

برگزاری پررنگ‌تر مراسم در سایه محدودیت‌ها

مشاهدات میدانی از کابل حاکی از آن است که مراسم ایام فاطمیه امسال در شماری از مراکز فرهنگی شیعیان و حوزه‌های علمیه پررنگ‌تر از سال‌های قبل برگزار شده است و از نخستین روز این ایام، مراکز دینی و فرهنگی شیعه میزبان مجالس سوگواری بودند.

برگزاری مراسم امسال در شرایطی صورت می‌گیرد که شیعیان افغانستان طی سال جاری با محدودیت‌ها و برخوردهای مختلف مواجه بوده‌اند؛ محدودیت‌هایی که به گفته برخی از اعضای این جامعه، با وجود اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

با این حال، برگزاری مجالس عزاداری حضرت زهرا(س) برای بسیاری از شیعیان افغانستان، افزون بر ابراز ارادت به خاندان پیامبر اسلام(ص)، فرصتی برای انتقال آموزه‌های دینی به نسل جوان، تقویت پیوندهای اجتماعی و تأکید بر ارزش‌هایی همچون عدالت‌خواهی، صبر و پایبندی به حقیقت به شمار می‌رود.

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