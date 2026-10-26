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از سوی انتشارات زائر آستان مقدس صورت گرفت؛

انتشار رمان «دامون»؛ داستانی ماجراجویانه و تاریخی برای نوجوانان

۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۳
کد مطلب: 1882708
انتشار رمان «دامون»؛ داستانی ماجراجویانه و تاریخی برای نوجوانان

رمان «دامون» با محوریت چالش‌های انسانی در مواجهه با سرنوشت و مسئولیت‌های اجتماعی، توسط انتشارات زائر آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رمان «دامون» نوشته زینب غفوری در ۱۳۲ صفحه و با قطع رقعی، برای مخاطب نوجوان، توسط انتشارات زائر آستان مقدس روانه بازار نشر شد.

این اثر در قالب رمانی در ژانر درام و ماجراجویی منتشر شده و به بررسی چالش‌های انسانی در مواجهه با سرنوشت و مسئولیت‌های اخلاقی می‌پردازد. داستان حول محور شخصیت «دامون» می‌چرخد؛ پسری که در تلاش است از مسیر سرنوشت خانوادگی خود فاصله بگیرد و در جست‌وجوی آرامشی است که در کودکی از او دریغ شده است.

نویسنده در این رمان با بهره‌گیری از فضایی تاریخی و پرکشش، به تضاد میان خواسته‌های فردی و وظایف اجتماعی می‌پردازد. داستان در زمانی روایت می‌شود که قبایل مازندران در آستانه تغییرات ساختاری و خلع سلاح قرار دارند و شخصیت اصلی در میانه مسیر زندگی با حادثه‌ای ناخوانده روبه‌رو می‌شود که او را میان دو راهی «آنچه می‌خواهد» و «آنچه باید انجام دهد» قرار می‌دهد.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به کتابفروشی‌های مستقر در حرم مطهر کریمه اهل بیت علیهاالسلام، کتابفروشی‌های معتبر کشور یا فروشگاه مجازی محصولات فاطمی به نشانی mahsulatfatemi.ir مراجعه کنند.

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