جلد هشتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد هشتم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع پی جویی واقعیت موضوع تقیه در باورهای شیعه و اهل سنت به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

براساس توضیحات نویسنده، تقیه عبارت است از نگه داری دین به وسیله آشکار نکردن موقتی ایمان و اظهار خواسته های دشمن تا زمانی که دوره ضعف به پایان رسیده و فرصتی برای تجدید نیرو پیدا گردد. به بیان وی با این تعریف، تقیه با تسلیم شدن و سازش در مسائل دینی که مورد نکوهش قرار گرفته، متفاوت خواهد بود.

به ادعای ایشان، تقیه از اختصاصات عقیدتی شیعه نمی باشد و علمای زیادی از فرق مختلف اسلامی به آن فتوا داده اند. آن چه که باعث شده شیعه به این باور شناخته شود کثرت روایاتی از اهل بیت علیهم السلام می باشد که در آن ها به رعایت تقیه توصیه شده است. برپایه مطالب کتاب، آیه ۲۸ سوره آل عمران و آیات ۱۰۵ و ۱۰۶ سوره نحل، مستند قرآنی این عقیده اسلامی می باشند.

جلد هشتم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن به نمایندگی شیخ علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در ۳۹ صفحه با قطع رقعی منتشر شده است.

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