به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) پاره تن پیامبراکرم(ص) مجمع محبان اهل‌بیت(ع) افغانستان بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن توصیه به وحدت، زنان افغانستان را به الگوپذیری از آن بانوی بزرگ عالم دعوت کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

قال رسول الله (ص): وَاَمَّا ابْنَتِی فَاطِمَةُ فَاِنَّهَا سَیِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الْاَوَّلِینَ وَالْآخِرِینَ وَهِیَ بَضْعَةٌ مِنِّی من اذا ها فقط اذانی.

ایام مصیبت عظمی و سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را به امت مسلمه مخصوصا، شیفتگان آن بانوی بزرگ اسلام تسلیت گفته از بارگاه پروردگار متعال استدعا داریم توفیق عنایت فرماید آن بانوی بی بدیل را سرمشق زندگی خویش قرار دهیم.

آری فاطمه زهرا(س) بانوی نمونه اسلام، سیده نساء عالمین، الگوی عفاف، حجاب، تقوی و سیاست بود؛ بنابراین از بانوان مسلمان دعوت می‌کنیم آشنایی و معرفت کامل از سبک زندگی و شخصیت او بدست آورده آن بانوی بزرگ را سرمشق زندگی خویش قرار دهند.

آشنای با زهرای اطهر که یکی از اصحاب کسا بود و مشمول آیه تطهیر گردید و الله پاک (ج) او را محور معرفی رسول خدا، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) قرار داده فرمود: «هم فاطمة و ابوها و بعلها و بنوها» می‌تواند زمینه پیروی از آن مجسمه تقوا را برای همه امت مسلمه مخصوصا زنان مسلمان فراهم نماید.

مجمع محبان اهل بیت(ع) به مناسبت این مصیبت غمناک از علما، ائمه مساجد، خطبا و مبلغین جهان اسلام مخصوصا افغانستان، اعم از برادران و خواهران می خواهد طی دهه اول و دوم فاطمیه ضمن پرهیز از سخنانی که به وحدت امت مسلمه خدشه وارد می کند، سعی بلیغ نمایند مردم را به فضایل و مواصفات آن سیده‌ی زنان عالمین آشنا بسازند تا زمینه الگو گرفتن از آن بانوی بزرگ تاریخ بشری در جامعه فراهم گردد.

مجمع محبان اهل بیت(ع) در پایان، بویژه از زنان مسلمان می خواهد با پیروی از زهرای مرضیه(س) عفاف و حجاب را رعایت کنند و با حفظ عفت، وقار و متانت خویش تلاش نمایند جایگاه بلند زن در اسلام را ترسیم نموده، فرزندان تاریخ سازی همانند حسنین(ع) و زینب (س) بانوی قهرمان کربلا تربیت نمایند و در نتیجه حضرت فاطمه زهرا (س) را از خود راضی سازند که به گفته رسول الله (ص) رضایت او رضایت الله (ج) می باشد.

مجمع محبان اهل بیت (ع)

۱۳جمادی الاولی ۱۴۴۸ هجری قمری - کابل

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