فاطمیه؛ مبارزه برای هدایت و ولایت/ ضرورت بیان شجاعانه و صریح فاطمیه

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ایام فاطمیه را می‌توان غمی نامید که همچنان زنده است و می‌سوزاند؛ اما غم جهل و دور شدن مردم از امامت و ولایت برای صدیقه طاهره(س) از زخم‌های پیکر ایشان مؤثرتر و کاری‌تر بود؛ لذا حضرت هرگز اجازه ندادند که ظالمین به حق امامت در مراسم خاسپاری ایشان شرکت کنند و همین امر، اجازه تحریف تاریخ به نفع آنان را سلب کرد.

شهید مطهری(ره) چنین می‌نویسد: «زهرا(س) برای اینکه تاریخ لوث نشود، فرمود: مرا شب دفن کن. لااقل این علامت استفهام در تاریخ بماند که پیغمبر(ص) یک دختر که بیشتر نداشت، چرا باید این یک دختر شبانه دفن بشود و چرا باید قبرش مجهول بماند!؟ این بزرگترین سیاستی است که زهرای مرضیه(س) اعمال کرد.»

فاطمیه؛ غم ولایت و امامت

در این راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حامد کاشانی» با فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا(س)، سخنانی را با موضوع بررسی جایگاه و اهمیت ماجرای فاطمیه ارائه داد.

وی ماهیت فاطمیه را فراتر از یک سوگ ساده خواند و گفت: این واقعه صرفا یادآوری صفات اخلاقی یا غمی شخصی نیست، بلکه موضوع اصلی آن شهادت دختر پیامبر اکرم(ص) است. اعتقاد به شهادت حضرت زهرا(س) مانند توحید و نبوت، یکی از اصول اعتقادی دین است که نمی‌توان آن را به بهانه‌ی جلوگیری از اختلافات مذهبی یا ایجاد تنش با مذاهب دیگر، حذف کرد.

گریه‌های حضرت برای انحراف امت

کارشناس مسائل دینی با ردّ توجیهاتی برای نادیده گرفتن این واقعه بیان داشت: کسانی که این اتفاقات را منحصر در گذشته می‌دانند و اکنون نفعی برای آن قائل نیستند آگاه باشند که که اگر این مسئله حائز اهمیت نبود، حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین‌(ع) که برترین انسان‌ها بودند، نسبت به آن اهتمام ویژه نداشتند.

حجت‌الاسلام‌ کاشانی با ذکر نمونه‌هایی از زهد شدید امام علی‌(ع) بیان داشت: واقعه فاطمیه و کنشگری حضرت زهرا(س) هرگز بر سر قدرت یا باغ فدک نبود، بلکه مبارزه برای امر هدایت و اقامه‌ی ولایت بود.

وی، گریه‌های حضرت زهرا(س) را ناشی از دلسوزی برای انحراف امت دانست و گفت: با حذف مفهوم امام و ولایت پس از پیامبر اکرم (ص)، روح دین از بین رفت که ریشه در همان حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) دارد.

صبر استراتژیک امیرالمومنین

استاد حوزه علمیه به تحلیل صبر امام علی(ع) پرداخت و اذعان داشت: امام علی (ع) به دلیل دستور پیامبر(ص) و برای جلوگیری از نابودی کامل دین و به شهادت رسیدن امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به عنوان ذخیره‌های الهی و با وجود توانایی‌های نظامی، در برابر ظلم‌ صبر کرد.

حجت‌الاسلام‌ کاشانی در پایان تبیین کرد: فاطمیه صرفا یک واقعه تاریخی ساده نیست، بلکه نبردی برای دفاع از اصل نبوت و ولایت است. همچنین ماهیت و حقیقت این واقعه باید با شجاعت بیان شود؛ چراکه هرگونه اهمال در این مسیر، به معنای پذیرش انحرافی تاریخی است که منجر به تضعیف اسلام گردیده.

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