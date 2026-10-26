به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی صبح ظهور، محسن جمالی تهیه کننده و کارگردان برنامه «صبح ظهور»، در گفت‌وگویی اظهار داشت: «هدف ما در صبح ظهور، دستیابی به خلاقیت‌هایی است که بتواند مباحث مهدوی را به زبانی جذاب و قابل‌فهم برای نوجوانان و جوانان عرضه کند. در این برنامه تلاش می‌شود مهدویت را نه به عنوان یک مبحث خشک، بلکه به عنوان یک سبک زندگی مدرن و پویا به مخاطب معرفی کنیم.»

وی با بیان اینکه برنامه «صبح ظهور» با طراحی بخش‌های متنوع، سعی در پوشش طیف‌های مختلف جوانان دارد، گفت: در این میان، آیتم «سینما و مهدویت» با اجرای خانم فاطمه کشوری، یکی از برجسته‌ترین و نوآورانه‌ترین بخش‌های این برنامه است.

تهیه کننده و کارگردان برنامه «صبح ظهور» تصریح کرد: این آیتم با نگاهی تحلیلی به دنیای هفتم، سعی دارد میان نمادها و روایت‌های سینمایی جهان و مفاهیم عمیق مهدوی پیوند برقرار کند. در واقع «سینما و مهدویت» می‌کوشد تا از طریق تحلیل فیلم‌ها و قصه‌های بصری، مفاهیمی چون عدالت، امید و انتظار را به گونه‌ای به تصویر بکشد که با منطق و احساس جوان امروزی همسو باشد و به او نشان دهد که حقیقتِ انتظار در هر تصویر و هر داستانی جاری است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا و چگونه این ایده رسیدید؟ افزود: ما در عصر «سلطه تصویر» زندگی می‌کنیم. دنیای امروزِ نوجوان و جوان، دنیای کلمات خشک نیست؛ بلکه دنیای قاب‌ها، رنگ‌ها، تدوین‌ها و روایت‌های بصری است. ما متوجه شدیم که جوان امروزی، حقیقت را در «داستان» جستجو می‌کند، نه در «نصیحت».

جمالی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سینما به عنوان ابزاری برای رسیدن جوانان به امام زمان(عج) اظهار داشت: وقتی به اطرافمان نگاه کردیم، دیدیم که سینما (به عنوان نافذترین هنر جهان) هر روز در حال تعریف مفاهیمی چون «قهرمان»، «عدالت»، «سفر» و «امید» است، اما این مفاهیم اغلب در قالب‌های غربی یا سکولار ارائه می‌شوند. ایده ما اینجا شکل گرفت: چرا از همان زبانی که جهان با آن حرف می‌زند، استفاده نکنیم تا حقیقتِ انتظار را فریاد بزنیم؟ ما خواستیم به جای آنکه جوان را از دنیای مدرن و سینمایی دور کنیم، سینما را به ابزاری برای رسیدن به امام زمان (عج) تبدیل کنیم.

وی پیوند سینما و مهدویت را راهی برای تلاقی هنر و انتظار دانست و گفت: ربط سینما به مهدویت، در واقع ربط «نماد» به «حقیقت» است. سینما هنرِ «نمایش» است و مهدویت، بزرگترین «روایت» تاریخ بشر برای رسیدن به کمال.

تهیه کننده و کارگردان برنامه «صبح ظهور» با اشاره به اینکه در آیتم «سینما و مهدویت»، سینما را به عنوان یک «عینک» به کار می‌گیریم، تبیین کرد: به مخاطب نشان می‌دهیم که هرگاه در یک فیلم، تشنه‌ی عدالت بودی، در واقع تشنه‌ امام زمان(عج) بودی. ما می‌خواهیم به مخاطب یاد بدهیم که چگونه لایه‌های پنهان فیلم‌ها را بشکافد و در هر قابی، ردپای انتظار را پیدا کند.

وی ابزار کرد: ما در «صبح ظهور» به دنبال تولید یک برنامه نیستیم، بلکه به دنبال ایجاد یک «سبک زندگی» هستیم. ما می‌خواهیم مهدویت را به گونه‌ای در رگ‌های زندگی روزمره جاری کنیم که جوان احساس کند امام زمان (عج) نه تنها در غیبت، بلکه در هر فکر، هر تصمیم و هر تصویری که می‌بیند، همراه و نظاره‌گر اوست. «سینما و مهدویت» اولین قدم ما برای تبدیل «تماشاگر» به «منتظر» و «بیننده» به «اندیشمند» است.

برنامه «صبح ظهور» هر روز پیش از اذان صبح، ظهر و مغرب بر روی شبکه امید و شبکه آموزش می رود و هر روز حوالی ساعت ۹ صبح که از شبکه قرآن و معارف پخش خواهد شد.

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