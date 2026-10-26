مسئول فرهنگی مسجد: سیره حضرت زهرا(س) الگویی برای دفاع از حق و مقابله با ظلم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمیدالله محمدی، مسئول بخش فرهنگی مسجد جامع محمدی شهرستان گرشک افغانستان، با اشاره به اهمیت ایام فاطمیه اظهار کرد: دهه اول فاطمیه فرصتی برای بازخوانی زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، بانویی است که در ایمان، ایثار و دفاع از ولایت الگویی برای مسلمانان به شمار می‌رود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا افزود: حضرت زهرا(س) نماد مقاومت در برابر ظلم و پاسداری از حق بودند و آموزه‌های زندگی ایشان می‌تواند در شرایط امروز نیز راهگشای جوامع اسلامی باشد. از این رو، تلاش می‌کنیم با برگزاری مجالس سوگواری و سخنرانی‌های مذهبی، جوانان و خانواده‌ها را بیش از پیش با ابعاد شخصیتی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی آن حضرت آشنا کنیم.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در گرشک

مسئول فرهنگی با تشریح برنامه‌های مسجد جامع محمدی در ایام فاطمیه گفت: در طول این ایام، برنامه‌های مختلفی از جمله سخنرانی علمای دینی، قرائت قرآن کریم، مرثیه‌خوانی و نوحه‌خوانی برگزار می‌شود تا شرکت‌کنندگان ضمن گرامی‌داشت یاد و مصائب حضرت زهرا(س)، با سیره و آموزه‌های ایشان بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: در کنار برنامه‌های عمومی، ویژه برنامه‌هایی برای بانوان و جوانان نیز در نظر گرفته شده است تا زمینه مشارکت بیشتر این گروه‌ها در مراسم فراهم شود و نسل جدید بتواند شناخت عمیق‌تری از شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) و نقش ایشان در تاریخ اسلام به دست آورد.

حمیدالله محمدی همچنین از برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ دینی و فرهنگی خبر داد و گفت: این نشست‌ها فرصتی برای ارتباط مستقیم مردم با علما و طرح پرسش‌ها و دغدغه‌های دینی و فرهنگی فراهم می‌کند.

حضور مردم؛ جلوه‌ای از ارادت به اهل‌بیت(ع)

محمدی با اشاره به حضور مردم شهرستان گرشک در مراسم ایام فاطمیه اظهار کرد: مشارکت مؤمنان در این مجالس نشان‌دهنده عشق و ارادت آنان به خاندان پیامبر اسلام(ص) است و فضای معنوی ویژه‌ای در منطقه ایجاد می‌کند.

وی افزود: حضور مردم در مراسم مذهبی، علاوه بر ابراز محبت به اهل‌بیت(ع)، می‌تواند به تقویت وحدت، همبستگی اجتماعی و گسترش ارزش‌های اخلاقی در جامعه کمک کند. مشارکت فعال جوانان و خانواده‌ها در برگزاری این برنامه‌ها نیز نشان می‌دهد که فرهنگ فاطمی همچنان در میان بخش‌هایی از جامعه جایگاه مهمی دارد.

این فعال فرهنگی در پایان تأکید کرد: آشنایی با سیره حضرت زهرا(س) نباید به برگزاری مراسم در ایام فاطمیه محدود شود، بلکه باید آموزه‌های آن حضرت در زندگی روزمره، روابط اجتماعی و رفتار فردی مسلمانان بازتاب یابد. ترویج عدالت‌خواهی، ایثار، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حق از جمله ارزش‌هایی است که می‌توان با الهام از سیره حضرت زهرا(س) در جامعه تقویت کرد.

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