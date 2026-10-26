آیا اجزای جداشده از بدن انسان به غسل و کفن نیاز دارند؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: کانال فقه و احکام رهبری وابسته به پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر شهید انقلاب به انتشار «حکم غسل و کفن و دفن اجزای جدا شده» پرداخته که تقدیم نگاه شما فرهیختگان می شود:
سؤال: نسبت به اجزای جدا شده از بدن انسان چه وظیفه ای داریم؟ آیا غسل، کفن، نماز میت و دفن آنها واجب است؟
جواب: برای قطعه ای که قبل از غسل میّت از بدن میت جدا شده و دارای استخوان نیست، غسل میت واجب نیست، بلکه بنابر احتیاط واجب در پارچه ای پیچیده و دفن شود.
همچنین اگر استخوان بدون گوشت باشد و اگر استخوان همراه با گوشت باشد و سینۀ میت در آن نباشد، باید غسل داده و در پارچه ای پیچیده و دفن شود.
و اگر سینه یا آن قسمت از سینه که جایگاه قلب است در آن باشد ـ هر چند قلب در آن نباشد ـ باید بعد از غسل و کفن، نماز بر آن خوانده و دفن شود و در کفن آن جایز است به پیراهن و سرتاسری اکتفا شود، مگر آنکه مشتمل بر قسمتی از محل بستن لنگ هم باشد.
و اگر بعضی از مواضع هفتگانۀ سجده همراه با این قطعه باشد باید آن مواضع حنوط شود.
قطعه ای که از انسان زنده جدا شده احتیاط واجب آن است که احکام گذشته نسبت به آن رعایت شود ولی در هر صورت مسّ کردن آن، غسل مسّ میت ندارد.
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