آیا اجزای جداشده از بدن انسان به غسل و کفن نیاز دارند؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: کانال فقه و احکام رهبری وابسته به پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر شهید انقلاب به انتشار «حکم غسل و کفن و دفن اجزای جدا شده» پرداخته که تقدیم نگاه شما فرهیختگان می شود:

سؤال: نسبت به اجزای جدا شده از بدن انسان چه وظیفه ای داریم؟ آیا غسل، کفن، نماز میت و دفن آنها واجب است؟

جواب: برای قطعه‏ ای که قبل از غسل میّت از بدن میت جدا شده و دارای استخوان نیست، غسل میت واجب نیست، بلکه بنابر احتیاط واجب در پارچه‏ ای پیچیده و دفن ‏شود.

همچنین اگر استخوان بدون گوشت باشد و اگر استخوان همراه با گوشت باشد و سینۀ میت در آن نباشد، باید غسل داده و در پارچه‏ ای پیچیده و دفن شود.

و اگر سینه یا آن قسمت از سینه که جایگاه قلب است در آن باشد ـ هر چند قلب در آن نباشد ـ باید بعد از غسل و کفن، نماز بر آن خوانده و دفن شود و در کفن آن جایز است به پیراهن و سرتاسری اکتفا شود، مگر آن‏که مشتمل بر قسمتی از محل بستن لنگ هم باشد.

و اگر بعضی از مواضع هفتگانۀ سجده همراه با این قطعه باشد باید آن مواضع حنوط شود.

قطعه ‏ای که از انسان زنده جدا شده احتیاط واجب آن است که احکام گذشته نسبت به آن رعایت شود ولی در هر صورت مسّ کردن آن، غسل مسّ میت ندارد.