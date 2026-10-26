خشم وزیر کابینه نتانیاهو از پیروزی داسیلوا در برزیل: تقلب شده است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری هاآرتص گزارش کرد، یکی از وزیران دولت بنیامین نتانیاهو، نتیجه انتخابات را زیر سؤال برده و آن را «تقلب» خواند.

بر اساس این گزارش، کابینه نتانیاهو از فلاویو بولسونارو، نامزد بازنده انتخابات، حمایت کرده بود. واکنش‌های سیاستمداران صهیونیست به پیروزی لولا همچنین به بحث درباره شباهت‌های احتمالی انتخابات برزیل با انتخابات روز سه‌شنبه در اراضی اشغالی کشیده شد؛ موضوعی که اختلاف‌نظرهایی را میان جناح‌های سیاسی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.

هاآرتص افزود که با وجود اختلافات سیاسی درباره پیامدهای انتخابات برزیل و مقایسه آن با انتخابات پیش‌روی رژیم صهیونیستی، سیاستمداران دو جناح در یک موضوع هم‌نظر بودند و آن، مخالفت با مواضع لولا و توصیف او به‌عنوان چهره‌ای ضد رژیم صهیونیستی بود.

همچنین رئیس‌جمهور آمریکا هم، روز یکشنبه پیروزی همتای برزیلی خود، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، در برابر فلاویو بولسونارو، سناتور راست افراطی را زیر سؤال برد و آن را با پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ مقایسه کرد؛ انتخاباتی که ترامپ از به‌رسمیت شناختن نتایج آن خودداری کرده بود.

ترامپ بدون ارائه هیچ مدرکی دال بر وقوع تخلف در انتخابات، اظهار داشت: آنها همین الان در برزیل دستورالعمل جو بایدن را اجرا کردند. بولسونارو در دور نخست فاصله زیادی با رقیب خود داشت و گزینه‌ای بود که آشکارا شانس بیشتری برای پیروزی در دور دوم داشت. اما کمونیست‌ها وقتی قدرت را به دست می‌گیرند، دیگر آن را رها نمی‌کنند.

گفتنی است از منظر منطقه‌ای، پیروزی لولا برای چهارمین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری، مانعی در برابر گسترش موج پیروزی‌های جریان راست‌گرا در آمریکای لاتین محسوب می‌شود؛ روندی که در سال‌های اخیر با حمایت سیاسی دولت ترامپ همراه بوده است.

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