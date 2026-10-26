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پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی در پی درگذشت همسر مرحوم آیت‌الله سید حسن طاهری

۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۰
کد مطلب: 1882772
پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی در پی درگذشت همسر مرحوم آیت‌الله سید حسن طاهری

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در دو پیام جداگانه به سید محمدرضا طاهری و آیت‌الله سید مجتبی طاهری خرم‌آبادی، درگذشت همسر مرحوم آیت‌الله سید حسن طاهری خرم‌آبادی را تسلیت گفت و برای آن مرحومه رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  متن  دو پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، بدین شرح است:

جناب آقای سید محمدرضا طاهری زیدعزه،

خبر در گذشت همشیره علویه مؤمنه مکرم جناب عالی و همسر مرحوم فقید سعید مرحوم فقید سعید حضرت آیت الله حاج سید حسن طاهری خرم آبادی (طاب ثراه) موجب تاثر و تأسف گردید .
این جانب این مصیبت مولمه را به این خاندان معزز به ویژه به جنابعالی و فرزندان و داماد مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.
از درگاه حضرت حق جل جلاله برای آن فقیده سعیده رحمت واسه و رضوان الهی و حشر با صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا(س) که رحلت این بانوی مؤمنه با سالروز شهادت حضرتش مصادف گردیده است_، و برای همه بازماندگان و خاندان مصاب صبر  جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم. 

پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی در پی درگذشت همسر مرحوم آیت‌الله سید حسن طاهری

آیت‌الله سید مجتبی طاهری خرم آبادی دامت برکاته،

خبر درگذشت ام الزوجه مکرمه، علویه مؤمنه جنابعالی و همسر مرحوم حضرت آیت الله حاج سید حسن طاهری (طاب ثراه) موجب تأثر و تأسف گردید.

اینجانب این مصیبت مؤلمه را به این خاندان معزز به ویژه به جنابعالی و فرزندان مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه حضرت حق جل جلاله، برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و رضوان الهی و حشر با صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که رحلت این بانوی مؤمنه با سالروز شهادت حضرتش مصادف گردیده است_ و برای همه بازماندگان و خاندان مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی در پی درگذشت همسر مرحوم آیت‌الله سید حسن طاهری

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