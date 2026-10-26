به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن دو پیام تسلیت آیت‌الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، بدین شرح است:

جناب آقای سید محمدرضا طاهری زیدعزه،

خبر در گذشت همشیره علویه مؤمنه مکرم جناب عالی و همسر مرحوم فقید سعید مرحوم فقید سعید حضرت آیت الله حاج سید حسن طاهری خرم آبادی (طاب ثراه) موجب تاثر و تأسف گردید .

این جانب این مصیبت مولمه را به این خاندان معزز به ویژه به جنابعالی و فرزندان و داماد مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه حضرت حق جل جلاله برای آن فقیده سعیده رحمت واسه و رضوان الهی و حشر با صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا(س) که رحلت این بانوی مؤمنه با سالروز شهادت حضرتش مصادف گردیده است_، و برای همه بازماندگان و خاندان مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

آیت‌الله سید مجتبی طاهری خرم آبادی دامت برکاته،

خبر درگذشت ام الزوجه مکرمه، علویه مؤمنه جنابعالی و همسر مرحوم حضرت آیت الله حاج سید حسن طاهری (طاب ثراه) موجب تأثر و تأسف گردید.

اینجانب این مصیبت مؤلمه را به این خاندان معزز به ویژه به جنابعالی و فرزندان مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه حضرت حق جل جلاله، برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و رضوان الهی و حشر با صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که رحلت این بانوی مؤمنه با سالروز شهادت حضرتش مصادف گردیده است_ و برای همه بازماندگان و خاندان مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

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