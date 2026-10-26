به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج نظرسنجی مؤسسه ایفوپ (Ifop) نشان می‌دهد که ۴۶ درصد از مسلمانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی، در صورت پیروزی مارین لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷، به ترک این کشور فکر می‌کنند. از این میان، ۲۰ درصد گفته‌اند که قطعاً فرانسه را ترک خواهند کرد.

این نظرسنجی که از ۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به‌صورت اینترنتی و با مشارکت ۹۶۸۹ فرد بزرگسال ساکن فرانسه انجام شده، حاکی از نگرانی بخشی از مسلمانان درباره پیامدهای احتمالی پیروزی نامزد راست‌گرای فرانسه است. با این حال، ۵۴ درصد از مسلمانان پاسخ‌گو گفته‌اند که در چنین شرایطی به ترک فرانسه فکر نمی‌کنند؛ موضوعی که لزوماً به معنای حمایت آنان از لوپن یا برنامه سیاسی او نیست.

گفتنی است این نامزد ریاست جمهوری حزب راست افراطی فرانسه دیشب با شعار تغییر سیاسی، رسما مبارزات انتخاباتی را آغاز کرد.

نگرانی از تبعیض و محدودیت‌های مذهبی

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۸۱ درصد از مسلمانان شرکت‌کننده نگران‌اند که در صورت پیروزی لوپن، حملات و تبعیض‌ها علیه آنان افزایش یابد. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که موضوعاتی مانند حجاب، نمادهای دینی، سکولاریسم و جایگاه دین در فضای عمومی فرانسه از محورهای مناقشه سیاسی این کشور به شمار می‌روند.

مارین لوپن مدعی است که اسلام با جمهوری فرانسه سازگار است و مسلمانان نباید از پیروزی احتمالی او نگران باشند؛ با این حال، او از ممنوعیت حجاب در فضای عمومی حمایت کرده و خواستار اجرای تدریجی چنین محدودیتی، از جمله در دانشگاه‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و ساختمان‌های عمومی، شده است. حامیان این طرح آن را در چارچوب سکولاریسم و مقابله با فشارهای مذهبی توجیه می‌کنند، در حالی که مخالفان معتقدند چنین ممنوعیتی می‌تواند آزادی مذهبی زنان مسلمان را محدود کند.

لوپن در واکنش به این نتایج گفته بود مسلمانانی که به ترک فرانسه فکر می‌کنند، در اشتباه‌اند و آنان نیز مانند دیگر شهروندان در این کشور جایگاه دارند و می‌توانند به انجام مناسک دینی خود ادامه دهند. با این حال، انتشار این نظرسنجی بار دیگر بحث درباره اعتماد به نهادهای فرانسه، آزادی مذهبی و احساس تعلق شهروندان مسلمان به جامعه این کشور را مطرح کرده است.

نویسنده گزارش همچنین با اشاره به تأثیر احتمالی تحولات فرانسه بر بلژیک، هشدار داده است که پیروزی احتمالی راست‌گرایان می‌تواند نگرانی‌هایی را در میان مسلمانان دیگر کشورهای اروپایی نیز ایجاد کند.

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