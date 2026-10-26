یاد کودکان شهید میناب در ایتالیا گرامی داشته شد/انتشار آهنگ »گورلا، میناب، غزه« + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از هنرمندان و راهپیمایان شهر میلان ایتالیا در روزهای اخیر، هشتادودومین سالگرد کشتار کودکان مدرسه ابتدایی فرانچسکو کریسپی در محله گورلا را همراه با یاد کردن از کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهدای کودک غزه گرامی داشتند.

پارلمان ایتالیا امسال برای نخستین بار سالگرد کشتار کودکان مدرسه ابتدایی فرانچسکو کریسپی در محله گورلا را به‌ عنوان روز ملی یادبود کودکان قربانی جنگ‌ به رسمیت شناخت.

در راهپیمایی این روز که به دلیل شباهات آن با حادثه تلخ کشتار کودکان بی‌گناه مدرسه «شجره طیبه» میناب توسط آمریکا و اسراییل به ماجرای جنگ رمضان و جنگ علیه غزه پیوند خورده است، جمعی از مردم و فعالان رسانه‌ای یاد این شهدا را گرامی داشتند.

زیو فیلیپو، یک فعال رسانه‌ای از میدان ریپوبلیکو تا میدان ونیز با پخش موزیک ویدیوهایی مردم را با خود همراه کرد.

همچنین هنرمندان ایتالیایی با انتشار آهنگ «گورلا، میناب، غزه» یاد کودکان قربانی جنگ را گرامی داشتند.

گورلا منطقه‌ای در ایتالیا است که در جریان بمباران جنگ جهانی دوم، ۱۸۴ دانش‌آموز بی‌گناه جان خود را از دست دادند. این رویداد در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۴ رخ داد، زمانی که نیروهای متفقین (ایالات متحده) مدرسه ابتدایی «Francesco Crispi» در منطقه گورلا را بمباران کردند و منجر به کشته شدن ۱۸۴ کودک و ۱۹ کارمند مدرسه شد که به عنوان «کشتار کودکان گورلا» شناخته می‌شود.

هشتادودو سال پس از آنکه بمب‌های آمریکایی جان ۱۸۴ دانش‌آموز را در مدرسه‌ای در میلان گرفت، فاجعه مدرسه میناب و شواهد منتشرشده درباره نقش واشنگتن، خاطره یکی از تلخ‌ترین کشتارهای کودکان در جنگ جهانی دوم را بار دیگر زنده کرده است.

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