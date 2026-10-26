به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فردین هدایتی، نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم ایران، در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان، دقایقی پیش با یورش‌های پی در پی و امتیازگیری در همان ثانیه اول و سپس یک خاک‌ و دو بارانداز و یک بیرون انداختن از تشک در عرض ۴۲ ثانیه حریف مجارستانی را مقهور قدرت و اشتهای خود کرد تا تاج قهرمانی سنگین‌وزن جهان را روی سر بگذارد.

فردین هدایتی پس از کسب مدال طلای وزن سنگین کشتی فرنگی قهرمانی جهان اظهار کرد: همه چیز لطف خداست و لطف او شامل حالم شد تا دوبنده تیم ملی را بپوشم. دست همه را می‌بوسم، به‌خصوص حسن رنگرز که مانند پدر در کنار ما بود. همه عزیزان برای ما زحمت زیادی کشیدند.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ روز پیش یک عمل جراحی کوچک داشتم و آنژیوگرافی قلب انجام دادم. لطف خدا شامل حالم شد تا بتوانم بهترین کشتی‌هایم را بگیرم و دل مردم را شاد کنم.

هدایتی با اشاره به نذر خود برای کسب مدال طلا گفت: حدود یک ماه پیش به حرم امام رضا(ع) مشرف شده بودیم و نیت کردم اگر مدال بگیرم، آن را به امام رضا(ع) تقدیم کنم.

دارنده مدال طلای سنگین‌وزن کشتی فرنگی جهان در ادامه از حمایت‌های رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی قدردانی کرد و گفت: باید از علیرضا دبیر و حسن رنگرز تشکر کنم. آن‌ها همه کارها را خودشان انجام دادند و این موضوع را مخفی نگه داشتند.

رکورد سریع‌ترین مدال طلای تاریخ کشتی

فردین هدایتی، نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶، با نمایشی خیره‌کننده و شکست داریوش ویتک از مجارستان در کمتر از یک دقیقه، به مدال طلای سنگین‌وزن جهان دست یافت. او در فینال با امتیازگیری‌های پیاپی، اجرای یک خاک، دو بارانداز و بیرون انداختن حریف از تشک، در ۴۲ ثانیه به پیروزی رسید. هدایتی در مجموع پنج مسابقه خود، از جمله دیدار فینال، ۳۸ امتیاز کسب کرد و بدون واگذاری حتی یک امتیاز، قهرمان جهان شد؛ رکوردی کم‌نظیر که مجموع زمان کشتی‌های او را به حدود پنج دقیقه رساند.

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توضیح ویدیو: طلای فردین در کمتر از یک دقیقه در فینال!

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