فاطمیه؛ فصل روایت ایران قوی و بازخوانی هویت زن مسلمان ایرانی

«سارا طالبی» معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران، در نشست خبری با عنوان «فاطمیه، فصل روایت ایران قوی» که امروز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ در سالن شهید سردار سلیمانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، به تشریح برنامه‌های این معاونت در ایام فاطمیه، تبیین ابعاد اجتماعی و تمدنی شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و نقش حوزه‌های علمیه خواهران در روایتگری اجتماعی و فرهنگی پرداخت.

فاطمیه؛ فرصتی برای گفتمان‌سازی و روایتگری در جنگ نرم

طالبی در آغاز این نشست خبری با اشاره به مأموریت محوری معاونت فرهنگی‌ـ‌تبلیغی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در حوزه زن و خانواده اظهار کرد: با توجه به اینکه جنگ نرم امروز اثرگذاری بیشتری نسبت به جنگ سخت دارد، رویکرد، نحوه اندیشیدن و کنشگری ما در این عرصه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی افزود: ایام فاطمیه برای حوزه‌های علمیه خواهران فرصتی ویژه برای گفتمان‌سازی، روایتگری و حضور مؤثر در شرایط پیچیده و جنگ ترکیبی است؛ چراکه شرایط امروز نشان می‌دهد دشمنان ما، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با وجود ادعای ابرقدرتی و حتی تجاوز نظامی آشکار، در برابر تمدن عظیم انقلاب اسلامی ایران دچار استیصال تمدنی شده‌اند.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با تأکید بر ضرورت بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: برای پرداختن به حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان بانوی برتر جهان اسلام، نیازمند بازخوانی ابعاد متنوع اجتماعی، خانوادگی و فردی شخصیت ایشان هستیم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد آنچه تاکنون در زمینه شناخت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها شکل گرفته، بیشتر بر ابعاد فردی و نهایتاً خانوادگی این بانوی بزرگوار متمرکز بوده است؛ به‌گونه‌ای که کنشگری ایشان در عرصه‌های تاریخی اثرگذار، گاه در قالب نقش همسری، مادری و دختری و با رویکردی صرفاً خانوادگی محدود شده است.

الگوی سوم زن مسلمان؛ فراتر از الگوهای شرقی و غربی

طالبی با اشاره به وظیفه مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در شناخت هویت زن مسلمان و تبیین «الگوی سوم زن مسلمان» تصریح کرد: یکی از وظایف ما، شناخت هویت زن مسلمان و تبیین مفهومی است که از آن با عنوان الگوی سوم زن مسلمان یاد می‌کنیم.

وی افزود: این الگو نشان می‌دهد که مدل زن شرقی و زن غربی، هیچ‌یک به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای بشریت نبوده‌اند. ازاین‌رو، در امتداد جنگ تمدنی ما با آمریکا، رژیم صهیونیستی و به‌طورکلی فلسفه و تمدن غرب، پرداختن به شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان بانوی کامله‌ای که عصاره هویت زن را منعکس کرده‌اند، اهمیتی دوچندان دارد.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: فهم زنان مسلمان ایرانی از هویت خود و شناخت تأثیراتی که می‌توانند بر فضای اجتماع و شکل‌گیری رویکردهای اجتماعی بگذارند، بسیار اثرگذار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

بازخوانی خطبه فدکیه به‌عنوان منشور جهاد تبیین

وی با اشاره به انتخاب شعار «فاطمیه؛ فصل روایت ایران قوی» برای برنامه‌های ایام فاطمیه حوزه‌های علمیه خواهران اظهار کرد: با توجه به جمع‌بندی شرایط امروز کشور و هم‌زمانی آن با ایام فاطمیه، در حوزه‌های علمیه خواهران که بحمدالله از ظرفیت بیش از ۴۵۰ مدرسه در سراسر کشور برخوردار است، بر محور «فاطمیه؛ فصل روایت ایران قوی» تمرکز کرده‌ایم.

طالبی ادامه داد: در این راستا، خطبه فدکیه را به‌عنوان «منشور جهاد تبیین» بازخوانی می‌کنیم؛ اقدامی که حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها ۱۴۰۰ سال پیش، در اوج محدودیت‌های عصر جاهلیت و با وجود تداوم برخی نگاه‌های محدود فرهنگی پس از بعثت، انجام دادند و با عظمت وارد عرصه تأثیرگذاری کلان اجتماعی شدند؛ عرصه‌ای که می‌توان از آن با تعبیر «مادری اجتماعی» یاد کرد.

وی با اشاره به شرایط جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم گفت: در آن مقطع، با وجود تمام شدن حجت بر مسلمانان، نوعی غفلت در جامعه شکل گرفته بود. حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در مواجهه با این وضعیت، به مصلحت‌اندیشی‌های بازدارنده تن ندادند و سکوت را شکستند؛ بلکه به‌عنوان شخصیتی سرشار از معارف الهی، بر مبنای آیات قرآن کریم و سیره نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، منشوری برخاسته از عمق معارف اسلامی و متناسب با نیازهای جامعه اسلامی ارائه کردند.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه ابعاد مختلف خطبه فدکیه در محتوای ارسالی به استان‌ها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: یکی از محورهایی که به‌ویژه با شرایط امروز جامعه ما تناسب دارد، توجه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به داشته‌های مسلمانان بر مبنای عظمت بعثت نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است.

وی ادامه داد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها یادآور شدند که مسلمانان پیش از بعثت در چه شرایطی قرار داشتند و با چه چالش‌هایی مواجه بودند و پس از پذیرش اسلام، خداوند متعال چه قواعد، روال‌ها و سبک زندگی متعالی را در اختیار آنان قرار داد.

روایت ایران قوی در برابر تلاش رسانه‌ای دشمن

طالبی با اشاره به تحولات ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: اتفاق باعظمتی در ایران اسلامی شکل گرفته است که پس از انقلاب، موجب شده کشور ما در ابعاد مختلف، نه‌تنها فرهنگی و اجتماعی، بلکه در لایه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی نیز شناخته شود.

وی افزود: اگر این موضوع را به فضای کلان بین‌الملل پیوند بزنیم، می‌بینیم که ایران در صدر اخبار و توجهات قرار دارد و مسئولان آمریکایی، به‌عنوان کشوری که خود را ابرقدرت می‌داند، به‌طور مستمر از قدرت ایران ابراز نگرانی می‌کنند.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: این وضعیت به‌دلیل عزمی است که در ملت ایران برای اقامه کلمه حق شکل گرفت و بحمدالله بیش از چهار دهه است که توانسته‌ایم به‌عنوان الگویی از نظام حکمرانی اسلامی، هم در فضای خاورمیانه و هم در عرصه جهانی عرض‌اندام کنیم.

وی با تأکید بر تلاش دشمن برای تضعیف این حرکت از درون تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند حرکت باعظمت ملت ایران را از جهات مختلف از درون تهی کند. همان‌گونه که حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها قیام کردند، فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های بازدارنده سکوت را شکستند و امت اسلام را نسبت به فراموشی نعمت الهی هشدار دادند، امروز نیز وظیفه ما طلاب خواهر در ایام فاطمیه این است که عظمت ایران قوی را روایت کنیم.

خانم طالبی تأکید کرد: باید در برابر تلاش‌های رسانه‌ای دشمن برای تقلیل این ماجرا ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم ملت ایران از روحیه جهادی و مجاهدانه‌ای که به عزت و استقلال وطن منجر می‌شود، فاصله بگیرد.

زنان؛ گرایش‌سازان و اثرگذاران بر جهت‌گیری تمدن‌ها

وی با اشاره به نقش زنان در فرهنگ‌سازی و تربیت اجتماعی گفت: اگر انسان را به سه بعد «دانش»، «گرایش» و «کنش» تقسیم کنیم، زنان از آنجا که گرایش‌ساز هستند و عواطف اجتماعی را تعلیم می‌دهند و جهت می‌بخشند، در تربیت اجتماع و جهت‌گیری تمدن‌ها نقش بسیار مؤثری دارند.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: به همین دلیل، دشمن شبانه‌روز برای هجوم به زن ایرانی و هویت او، عفاف، حیا، حجاب، خانواده، جمعیت، مصرف‌گرایی و سایر حوزه‌های مرتبط برنامه‌ریزی می‌کند و ممکن است در برخی زمینه‌ها نیز به موفقیت‌هایی ظاهری دست یافته باشد.

وی با بیان اینکه این جنگ به‌صورت مستمر و متناسب با شرایط روز ادامه دارد، اظهار کرد: امروز در برخی کشورها شاهد منع رسمی حجاب هستیم که جمهوری آذربایجان از جمله نمونه‌های مورد اشاره در این زمینه است. در حوزه‌های علمیه خواهران نیز برای محکوم کردن این حرکت، اقداماتی صورت گرفته است.

طالبی خاطرنشان کرد: در عرصه بین‌الملل نیز به برکت انقلاب اسلامی ایران و ایده مقاومت، مخاطبانی در سطح جهان شکل گرفته‌اند که حتی ممکن است مسلمان نباشند. آنچه از آن با عنوان صدور انقلاب یاد می‌کردیم، امروز در قالب همین جنگ نرم فاطمی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن قابل پیگیری است.

ضرورت روایت متناسب از شخصیت حضرت زهرا(س) در شرایط امروز

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با تأکید بر نقش مبلغان، مداحان و فعالان فرهنگی در انتقال معارف دینی اظهار کرد: اگر امروز به‌واسطه مبلغان، مداحان و همه اثرگذارانی که جامعه دینی را از معارف سیراب می‌کنند، شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را متناسب با شرایط روز و اقتضائات ایام فاطمیه روایت کنیم، می‌توانیم شاهد اتفاقات بزرگی باشیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در زمینه جایگاه قدرت ایران گفت: آن‌گونه که رهبر عزیزمان فرمودند، ایران اگر از نگاه آنان چهارمین ابرقدرت باشد، از نگاه ما می‌تواند ابرقدرت اول محسوب شود؛ و این جایگاه به اتصال و تکیه ما بر معارف الهی بازمی‌گردد.

طالبی افزود: این حرکت از جنس قیامی است که در میان زنان ما شکل گرفت و به بعثت و آگاهی امروز انجامید. به گفته وی، اکنون بیش از هفت ماه است که مردم در میدان حضور دارند و زنان نیز در این مسیر پیشرو هستند؛ چنان‌که به تعبیر نقل‌شده از رهبر معظم انقلاب، در موارد بسیاری گوی سبقت را در دلیری از مردان ربوده‌اند.

وی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند توانمندسازی خواهران برای روایتگری در فضای کنونی کشور است، گفت: پس از اتفاقی که به لطف خدا در پویش اربعین «هم‌قدم زینب سلام‌الله‌علیها» رقم خورد، امروز تلاش می‌کنیم به زبان حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها، که حقیقت و شعار این پویش است، فصل روایت «ایران قوی» را در قالب اقلام متنوع محتوایی ارائه کنیم.

بازخوانی هویت زن مسلمان ایرانی با محوریت همایش ملی «بانوی کُرد»

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش ملی «بانوی کُرد» اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در هفته اخیر رقم خورد، برگزاری همایش ملی «بانوی کُرد» بود که روز گذشته از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان کردستان برگزار شد.

وی با اشاره به ظرفیت اقوام و مذاهب مختلف در ایران اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور ما، بهره‌مندی از اقوام و مذاهب گوناگون است. این تنوع قومی و مذهبی در کنار یکدیگر، ایران باعظمت را با وحدتی مثال‌زدنی به پیش می‌برد؛ ازاین‌رو، دشمن تلاش می‌کند با بهره‌برداری از خلأهایی که احساس می‌کند، میان مردم تفرقه ایجاد کند.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در فضای جنگ نرم رقم خورده، نشان می‌دهد که موضوع زنان به‌صورت ویژه مورد توجه دشمن بوده است. در همین جنگ تمدنی، یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، پرداختن به زنان در بستر اقوام مختلف است.

وی با اشاره به نقش تاریخی زنان کُرد در دفاع از ایران و حفظ هویت زن ایرانی تصریح کرد: زنان کُرد، آن‌گونه که در تاریخ قابل مطالعه است، در حمایت از عزت و عظمت ایران و حفظ شأن و جایگاه زن ایرانی نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته‌اند. در طول تاریخ، زنان کُرد بزرگی داشته‌ایم که شایسته بود در قالب نشست‌ها و مقالات، محتوای علمی و فرهنگی درباره آنان تولید شود.

طالبی ادامه داد: با توجه به مأموریت ویژه طلاب خواهر در کشور، حدود یک سال است که تلاش‌های فراوانی برای تولید محتوا و مقاله و شناسایی بانوان اثرگذار در تاریخ ایران اسلامی، به‌ویژه بانوان کُرد، صورت گرفته است و این حرکت باعظمت، ان‌شاءالله ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: روز گذشته، دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز از این همایش تقدیر کردند و بر ظرفیت‌های متنوع اقوام ایرانی، به‌ویژه در جامعه زنان و زنان کُرد، تأکید داشتند.

از فاطمه گلواخی تا ناهید فاتحی؛ روایت زنان اثرگذار کُرد

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به شماری از زنان برجسته کُرد در تاریخ ایران گفت: بررسی تاریخ زنان کُرد نشان می‌دهد که در میان شیرزنان مجاهد و مسلمان این منطقه، شخصیت‌های برجسته‌ای داشته‌ایم که در دفاع از عزت و استقلال کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی از خانم فاطمه گلواخی به‌عنوان یکی از این چهره‌ها نام برد و افزود: ایشان در دوران رضاخان پرچمدار مبارزه با دشمنان بود و در شرایطی که مردم ناامید شده بودند، حتی پس از شهادت برخی رهبران، به‌نوعی مسئولیت رهبری مردم را برعهده گرفت.

طالبی همچنین به بانوانی همچون شهیده اسدی، از زنان کُرد شهیدشده در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، مستوره اردلان، جهان‌آرای پاوه‌ای و شهیده ناهید فاتحی اشاره کرد و آنان را از جمله زنان برجسته و اثرگذار کُرد دانست.

وی در ادامه به زنان کُرد اثرگذار در عرصه‌های معاصر اشاره کرد و گفت: امروز نیز به حمدالله بانوان کُرد در مسئولیت‌های کشوری، از جمله نمایندگی مجلس، نقش‌آفرین هستند. خانم دکتر سارا فلاحی از نمایندگان برجسته مجلس، خانم ثریا مطهرنیا از ۱۰ معلم برتر دنیا، خانم مهناز فتاحی نویسنده ۴۰ کتاب و خانم فرنگیس از جمله این چهره‌ها هستند.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران درباره خانم فرنگیس اظهار کرد: داستان شجاعت ایشان در مبارزه با دشمن شناخته‌شده است. وی با دست خالی سه تن از عراقی‌هایی را که به محله‌شان حمله کرده بودند، از پای درآورد و همچنان در قید حیات است و بارها مورد تقدیر مسئولان نظام قرار گرفته است.

تأکید بر نقش زنان کُرد در تقویت وحدت و استقلال کشور

طالبی با اشاره به نقش زنان کُرد در تقویت روحیه غیرت، عظمت و استقلال در کشور اظهار کرد: دشمن با توجه به این ظرفیت، در ماجرای اغتشاشات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ تلاش فراوانی کرد این‌گونه القا کند که نظام به زنان کُرد اهل سنت توجه ندارد؛ درحالی‌که این ادعا با واقعیت حضور زنان اهل سنت و بانوان متعلق به اقوام مختلف، از جمله اقوام کُرد، در مسئولیت‌ها، عرصه‌های تحصیلی و بخش‌های گوناگون کشور سازگار نبود.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی نیز چند هزار زن شهید داشتیم که بخشی از آنان در قالب پیش‌مرگان کُرد به دفاع از کشور کمک می‌کردند. حضرت امام خمینی(ره) نیز درباره نقش زنان مجاهد در حمایت از رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، بر پیش‌قدم بودن آنان تأکید کرده‌اند.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: همایش ملی «بانوی کُرد» تلاش کرد زمینه تولید محتوایی متناسب با هویت زن مسلمان ایرانی، به‌ویژه با محوریت زنان کُرد، را فراهم کند و به شکل‌گیری بحثی مفهومی و گفتمان‌ساز بینجامد. این همایش تاکنون مورد توجه نخبگان، کنشگران فرهنگی و مسئولان قرار گرفته است.

سهم زنان شهید کردستان از مجموع شهدای زن کشور

طالبی در پایان سخنان خود با اشاره به آمار زنان شهید کشور و سهم استان کردستان اظهار کرد: آماری که می‌توان با اطمینان به آن اشاره کرد، این است که حدود ۱۰ درصد از زنان شهید کشور متعلق به استان کردستان هستند و این موضوع اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، در مجموع کشور حدود هفت هزار زن شهید داریم که بیش از ۶۰۰ نفر از آنان به استان کردستان تعلق دارند. این رقم نزدیک به ۱۰ درصد از مجموع زنان شهیده کشور را شامل می‌شود و آماری قابل‌توجه است.

معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: بخشی از این شهدا، همان‌گونه که اشاره شد، در قالب پیش‌مرگان نقش‌آفرینی مؤثری داشتند و در مبارزه با دشمن حضوری فعالانه از خود نشان دادند؛ ازاین‌رو، توجه ویژه به معرفی و بازخوانی زندگی، مجاهدت‌ها و نقش تاریخی این بانوان ضروری است.

وی تأکید کرد: بازخوانی این ظرفیت‌ها و تولید محتوای متناسب با هویت زن مسلمان ایرانی، به‌ویژه در ایام فاطمیه، می‌تواند زمینه تقویت روایتگری اجتماعی، شناخت الگوی سوم زن مسلمان و تبیین نقش زنان در عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی را فراهم کند.

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