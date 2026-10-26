به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ پلیس اسرائیل در آستانه انتخابات کنست که قرار است فردا سه شنبه برگزار شود، سطح آمادگی امنیتی خود را به طور کم‌سابقه‌ای افزایش داده و قرار است حدود ۲۲ هزار نیروی امنیتی را برای تأمین امنیت حوزه های رأی‌گیری و مقابله با آشوب‌های احتمالی مستقر کند.

یک مقام ارشد پلیس به شبکه «اسرائیل ۲۴» اعلام کرد: روز پس از انتخابات خطری کمتر از خود روز رأی‌گیری ندارد و طرح‌های امنیتی از سه ماه پیش برای کنترل تظاهرات و درگیری‌های احتمالی هواداران احزاب رقیب تدوین شده است.

این مانور امنیتی در شرایطی صورت می‌گیرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هیچ حزبی به تنهایی قادر به کسب اکثریت مطلق کنست نخواهد بود و تعیین نخست‌وزیر آتی به گمانه‌زنی‌ها و چانه‌زنی‌های ائتلافی بسیار پیچیده برای دستیابی به حد نصاب ۶۱ کرسی وابسته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری «آسوشیتد پرس»، در صورت بن‌بست سیاسی یا رد نتایج از سوی گروه‌های بازنده، کشمکش سیاسی به‌سرعت از صندوق‌های رأی به صحنه خیابان کشیده خواهد شد.

در همین حال، «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» در تحلیلی هشدار داد: چالش واقعی نیروهای امنیتی، حفظ بی‌طرفی و اجرای یکسان قانون در برخورد با معترضان است چرا که طبق آمارهای سال ۲۰۲۵، میزان اعتماد عمومی به عملکرد پلیس به ۳۹ درصد میان یهودیان و ۲۵ درصد میان اعراب سقوط کرده است.

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