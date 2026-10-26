کودکان افغانستان میان فلج اطفال و سوءتغذیه؛ ژاپن به کمک برنامه واکسیناسیون آمد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه، اعلام کرد که با حمایت دولت و مردم ژاپن، تلاش‌های خود را برای گسترش دسترسی کودکان افغانستان به واکسن، خدمات بهداشتی و درمانی ضروری و پیشگیری از بیماری فلج اطفال ادامه می‌دهد.

این نهاد با قدردانی از حمایت‌های بلندمدت ژاپن تأکید کرد که تمامی کودکان باید از فرصت زندگی سالم و آینده‌ای عاری از بیماری فلج اطفال برخوردار باشند.

یونیسف همچنین اعلام کرد که تداوم همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین واکسن و خدمات درمانی، به‌ویژه در شرایط بحرانی افغانستان، اهمیت حیاتی دارد.

این سازمان هشدار داده است که بسیاری از خانواده‌های افغانستان همچنان با مشکلات جدی در دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه مواجه‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند کودکان را در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری آسیب‌پذیرتر کند.

حمایت ۶٫۳ میلیون دلاری ژاپن از مبارزه با فلج اطفال

ژاپن در سال‌های گذشته یکی از حامیان برنامه‌های واکسیناسیون و تأمین خدمات درمانی کودکان افغانستان بوده است.

در تازه‌ترین توافق رسمی، دولت ژاپن در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، از طریق آژانس همکاری‌های بین‌المللی این کشور (جایکا)، مبلغ شش میلیون و ۳۰۰ هزار دلار برای حمایت از برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال و تقویت واکسیناسیون عمومی در افغانستان اختصاص داد.

این برنامه یک‌ساله با همکاری یونیسف اجرا می‌شود و تمامی ۳۴ استان افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

هدف این طرح، گسترش دسترسی کودکان زیر پنج سال به واکسن فلج اطفال و تقویت خدمات واکسیناسیون معمول است.

افغانستان در کنار پاکستان، یکی از دو کشوری است که انتقال بومی ویروس وحشی فلج اطفال همچنان در آن ادامه دارد.

بر اساس آمار اعلام‌شده هنگام آغاز این همکاری، شمار موارد ثبت‌شده فلج اطفال ناشی از ویروس وحشی در افغانستان از ۲۵ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۱۰ مورد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته بود.

با وجود این پیشرفت، ادامه گردش ویروس و دسترسی نامناسب برخی جوامع به خدمات واکسیناسیون، ضرورت تداوم برنامه‌های پیشگیری را برجسته کرده است.

بیش از ۲۱ میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه

تأکید یونیسف بر گسترش واکسیناسیون در شرایطی صورت می‌گیرد که افغانستان همچنان با بحران گسترده انسانی و اقتصادی مواجه است.

بر اساس برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

از این تعداد، بیش از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کودک هستند.

کمبود امکانات درمانی، مشکلات اقتصادی، بازگشت گسترده مهاجران، پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش منابع مالی سازمان‌های امدادرسان، از عوامل تشدیدکننده مشکلات خانواده‌های افغانستان به شمار می‌روند.

این شرایط به‌ویژه برای کودکان خردسال و خانواده‌های ساکن مناطق محروم، دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان بیماری‌ها را دشوارتر کرده است.

۳٫۷ میلیون کودک درگیر سوءتغذیه؛ بیمارستان‌ها زیر فشار

هم‌زمان با ضرورت گسترش واکسیناسیون، بحران سوءتغذیه کودکان نیز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت افغانستان تبدیل شده است.

تاج‌الدین اویوالی، نماینده یونیسف در افغانستان، پیش‌تر در نشست خبری سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرده بود که حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند.

از این میان، نزدیک به یک میلیون کودک به سوءتغذیه حاد شدید مبتلا هستند؛ وضعیتی که در صورت نبود درمان مناسب، می‌تواند جان آنان را تهدید کند.

به گفته نماینده یونیسف، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا زمان ارائه این گزارش در ماه اوت، بیش از نیم میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه متوسط پرخطر یا سوءتغذیه شدید برای دریافت خدمات درمانی پذیرش شده بودند.

اویوالی همچنین هشدار داده بود که فشار ناشی از افزایش شمار بیماران، ظرفیت بیمارستان‌های افغانستان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس اظهارات وی، در برخی بیمارستان‌های جنوب افغانستان، تعداد کودکان مبتلا به سوءتغذیه شدید به سه یا چهار نفر در برابر هر تخت موجود رسیده است.

این مقام سازمان ملل تأکید کرده بود که کودکان زیر دو سال بیشترین آسیب را از بحران سوءتغذیه متحمل می‌شوند و حدود ۸۳ درصد موارد سوءتغذیه حاد شدید در این گروه سنی ثبت شده است.

کاهش کمک‌های مالی؛ تهدیدی برای ادامه خدمات درمانی

در کنار افزایش نیازهای درمانی، کاهش حمایت‌های مالی بین‌المللی نیز فعالیت مراکز بهداشتی و تغذیه را با چالش مواجه کرده است.

یونیسف پیش‌تر اعلام کرده بود که کمبود منابع مالی به تعطیلی بیش از ۱۰۰ مرکز درمان سوءتغذیه شدید در سال ۲۰۲۶ منجر شده است.

بر اساس ارزیابی این نهاد در ماه اوت، برنامه تغذیه یونیسف در افغانستان به حدود ۱۸۰ میلیون دلار بودجه نیاز داشت، اما تنها ۲۲ درصد منابع موردنیاز آن تأمین شده بود.

این کمبود منابع در شرایطی رخ داده که افزایش شمار کودکان نیازمند درمان و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها، تقاضا برای خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای را افزایش داده است.

کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند که واکسیناسیون، تغذیه مناسب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات درمانی اولیه، باید به‌صورت هم‌زمان در اختیار کودکان قرار گیرد تا خطر بیماری و مرگ‌ومیر کاهش یابد.

تداوم حمایت ژاپن از برنامه واکسیناسیون افغانستان، در حالی اهمیت بیشتری یافته است که میلیون‌ها کودک این کشور با بحران‌های هم‌زمان سوءتغذیه، فقر و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، جلوگیری از شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری و حفظ خدمات بهداشتی و درمانی کودکان، همچنان به تأمین منابع مالی پایدار، دسترسی گسترده‌تر به مناطق محروم و ادامه همکاری نهادهای بین‌المللی نیاز دارد.

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