به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های محلی طالبان در استان نیمروز افغانستان اعلام کردند که برای نخستین‌بار، تردد کامیون‌های حامل کالاهای تجاری از گذرگاه مرزی پل ابریشم در افغانستان و میلک در استان سیستان و بلوچستان ایران، به‌صورت شبانه‌روزی آغاز شده است.

سیف‌الله محمدی، رئیس دفتر استاندار طالبان در نیمروز، روز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه، اعلام کرد که مسئولان بخش‌های مرزبانی، حمل‌ونقل و گمرک این استان آمادگی دارند در تمامی ساعات شبانه‌روز به رانندگان و بازرگانان خدمات ارائه کنند.

به گفته وی، پیش از اجرای این برنامه، روزانه حدود ۴۰۰ کامیون حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از این مسیر عبور می‌کردند؛ اما با آغاز فعالیت ۲۴ساعته گذرگاه، شمار این کامیون‌ها به حدود ۸۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته است.

وزارت کشور طالبان نیز با تأیید آغاز فعالیت شبانه‌روزی گذرگاه پل ابریشم اعلام کرده است که این تصمیم با هماهنگی طرف ایرانی و با هدف تسریع انتقال کالاهای تجاری، تسهیل ترانزیت و کاهش مشکلات رانندگان و بازرگانان اجرا شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، نیروهای مرزبانی طالبان با همکاری نهادهای مسئول، مدیریت امور امنیتی و خدماتی گذرگاه را در تمام ساعات شبانه‌روز بر عهده خواهند داشت.

نتیجه رایزنی‌های اقتصادی ایران و افغانستان

آغاز فعالیت شبانه‌روزی گذرگاه میلک در پی مذاکرات اقتصادی مقام‌های ایرانی و طالبان در ماه گذشته صورت گرفته است.

روز پانزدهم مهرماه، نشست مشترک کمیته اقتصادی استان نیمروز و مسئولان استان سیستان و بلوچستان ایران با هدف بررسی افزایش ساعات فعالیت این گذرگاه برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان طالبان از آمادگی کامل گمرک نیمروز برای پذیرش و رسیدگی به کامیون‌های تجاری خبر دادند.

مقام‌های ایرانی نیز اعلام کردند که اقدامات لازم برای فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز فعالیت شبانه‌روزی گذرگاه را انجام خواهند داد.

در آن زمان، طرف ایرانی از برنامه‌ریزی برای اجرای این تصمیم طی یک ماه آینده خبر داده بود.

اکنون با گذشت حدود سه هفته از آن مذاکرات، مقام‌های طالبان از آغاز اجرای برنامه جدید خبر داده‌اند.

افزایش ظرفیت ترانزیتی در یکی از گذرگاه‌های مهم ایران و افغانستان

گذرگاه میلک–پل ابریشم یکی از مسیرهای مهم حمل‌ونقل کالا میان ایران و افغانستان است که استان سیستان و بلوچستان را به نیمروز متصل می‌کند.

بخش قابل‌توجهی از کالاهای صادراتی ایران از طریق این مسیر وارد افغانستان می‌شود و این گذرگاه در مبادلات تجاری، حمل‌ونقل کالا و ارتباط اقتصادی دو کشور نقش مهمی دارد.

شبانه‌روزی‌شدن فعالیت آن می‌تواند زمان انتظار کامیون‌ها در مرز را کاهش دهد و زمینه انتقال سریع‌تر کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را فراهم کند.

همچنین افزایش ساعات فعالیت گمرک و بخش‌های خدماتی مرز، می‌تواند به کاهش ازدحام کامیون‌ها و تسهیل فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کمک کند.

با این حال، آمار افزایش تردد کامیون‌ها به ۸۰۰ دستگاه در روز تاکنون بر اساس اظهارات مقام‌های طالبان منتشر شده و داده مستقل یا گزارش آماری تفصیلی از عملکرد روزانه گذرگاه ارائه نشده است.

گسترش همکاری تجاری در سایه تنش‌های منطقه‌ای

فعالیت شبانه‌روزی مرز میلک در شرایطی آغاز شده است که افغانستان و برخی کشورهای همسایه با چالش‌های تجاری و اختلافات مرزی مواجه هستند.

در هفته‌های اخیر، تنش‌های سیاسی و امنیتی میان طالبان و پاکستان به اختلال در فعالیت برخی گذرگاه‌های مرزی دو کشور منجر شده و نگرانی‌هایی درباره تداوم جریان تجارت منطقه‌ای ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی، توسعه ظرفیت گذرگاه‌های تجاری افغانستان با ایران می‌تواند به افزایش گزینه‌های حمل‌ونقل کالا و کاهش فشار بر مسیرهای محدود تجاری کمک کند.

با وجود اختلافات سیاسی و امنیتی در منطقه، ایران و حکومت طالبان در سال‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را ادامه داده‌اند و توسعه زیرساخت‌های مرزی از محورهای مذاکرات دو طرف بوده است.

شبانه‌روزی‌شدن گذرگاه میلک ـ پل ابریشم، در صورت استمرار و تأمین زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به افزایش ظرفیت تجارت زمینی ایران و افغانستان و بهبود شرایط حمل‌ونقل کالا میان دو کشور منجر شود.

با این حال، پایداری این روند به هماهنگی مستمر گمرک‌ها، تأمین نیروی انسانی، مدیریت ترافیک کامیون‌ها و فراهم‌بودن امکانات خدماتی و امنیتی در هر دو سوی مرز بستگی خواهد داشت.

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