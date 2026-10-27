به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت معصومانه آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام کلاس‌های مهارتی و هنری ویژه دختران متوسطه اول و دوم خبر داد.

این دوره‌ها با هدف یادگیری مهارت‌های کاربردی و جذاب که موجب سرگرمی و آماده‌سازی برای آینده می‌شود، برنامه‌ریزی شده‌اند.

رشته‌های آموزشی این دوره عبارتند از دنیای نمایش (تئاتر)، قدرت کلام (فن بیان)، ادیتور حرفه‌ای باش (تدوین با موبایل)، هنر با قلم (خوشنویسی)، دنیای دیجیتال (فتوشاپ)، داستان‌نویس باش (داستان‌نویسی) و جادوی هوش مصنوعی هستند.

گفتنی است مهلت ثبت‌نام در این دوره‌ها تا ۱۰ آبان‌ماه اعلام شده و علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند عبارت #طرح_طراوت را به آیدی @masumaneh_admin در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

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