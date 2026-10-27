  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

آغاز ثبت‌نام کلاس‌های طرح طراوت ویژه دختران متوسطه در حرم بانوی کرامت

۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۹
کد مطلب: 1882958
آغاز ثبت‌نام کلاس‌های طرح طراوت ویژه دختران متوسطه در حرم بانوی کرامت

ثبت‌نام کلاس‌های مهارتی و هنری طرح طراوت هیئت معصومانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، ویژه دختران متوسطه اول و دوم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت معصومانه آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام کلاس‌های مهارتی و هنری ویژه دختران متوسطه اول و دوم خبر داد.

این دوره‌ها با هدف یادگیری مهارت‌های کاربردی و جذاب که موجب سرگرمی و آماده‌سازی برای آینده می‌شود، برنامه‌ریزی شده‌اند.

رشته‌های آموزشی این دوره عبارتند از دنیای نمایش (تئاتر)، قدرت کلام (فن بیان)، ادیتور حرفه‌ای باش (تدوین با موبایل)، هنر با قلم (خوشنویسی)، دنیای دیجیتال (فتوشاپ)، داستان‌نویس باش (داستان‌نویسی) و جادوی هوش مصنوعی هستند.

گفتنی است مهلت ثبت‌نام در این دوره‌ها تا ۱۰ آبان‌ماه اعلام شده و علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند عبارت #طرح_طراوت را به آیدی @masumaneh_admin در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

.

آغاز ثبت‌نام کلاس‌های طرح طراوت ویژه دختران متوسطه در حرم بانوی کرامت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha