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آیت‌الله شیخ حسین معتوق در کویت به اعدام محکوم شد

۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۲
کد مطلب: 1883000
آیت‌الله شیخ حسین معتوق در کویت به اعدام محکوم شد

دادگاه کیفری کویت، در شعبه رسیدگی به پرونده‌های امنیت این کشور، یکی از عالمان برجسته شیعه را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری کویت، آیت‌الله شیخ حسین معتوق عالم شیعه و دو نفر دیگر را به اعدام محکوم کرد.

براساس این گزارش، دادگاه کیفری کویت، در شعبه رسیدگی به پرونده‌های امنیت کشور، سه نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران  به مجازات اعدام محکوم کرده است.

آیت‌الله شیخ حسین عبدالله المعتوق، عالم شیعه و عضو کویتی شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی سه نفری هستند که طبق اتهامات واهی از سوی دادگاه کیفری کویت به اعدام محکوم شده‌اند.

آیت‌الله معتوق، درگذشته دبیرکل «ائتلاف ملی اسلامی» کویت بود. امیر کویت نیز چند ماه پیش به دلایل واهی، تابعیت کویتی وی را لغو کرد.

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