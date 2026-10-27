محمد الحوثی: اظهارات عربستان درباره کاهش تنش با ادامه حملات به یمن تناقض دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن، اعلام کرد که اظهارات وزارت خارجه عربستان درباره کاهش تنش در منطقه با ادامه تجاوزات، محاصره و تشدید اقدامات این کشور علیه یمن در تناقض است.

الحوثی خاطرنشان کرد که ادعاهای وزارت خارجه عربستان درباره نقش محوری این کشور در برقراری امنیت منطقه با اقداماتی که عربستان در قالب کشتار، محاصره، هدف قرار دادن و اشغالگری علیه یمن انجام می‌دهد، سازگار نیست.

او تأکید کرد که اقدام واقعی که عربستان باید انجام دهد، توقف تجاوزات، رفع محاصره و خروج از یمن است. الحوثی همچنین خواستار توقف تجاوزات، رفع محاصره و جبران خسارت‌های واردشده به جمهوری یمن در پی ویرانی‌های ناشی از سال‌های تجاوز از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون شد.

هشدار درباره کشاندن مصر به جنگی جدید

الحوثی با اشاره به آنچه دفاع از مکه خوانده می‌شود، گفت: این اقدام تلاشی برای نشان دادن عربستان به‌عنوان کشوری است که برای صلح در منطقه اهمیت قائل است. در حالی که این کشور همچنان به تجاوزات خود علیه یمن ادامه می‌دهد.

او همچنین درباره کشاندن نیروهای مصری به جنگی جدید هشدار داد و گفت که چنین جنگی توانمندی‌های مصر را فرسوده می‌کند و در خدمت طرح‌های دشمن صهیونیستی برای حمله به شبه جزیره سینا قرار می‌گیرد.

الحوثی اظهار داشت: ما از هیچ ائتلاف جدیدی هراس نداریم و تأکید می‌کنیم که این ائتلاف‌ها باید برای مقابله با دشمن صهیونیستی به کار گرفته شوند. دشمنی که علیه ملت‌های منطقه اعلام جنگ می‌کند.

او با تأکید بر این موضع افزود: مصر، ترکیه و پاکستان نباید از ادامه تجاوز، محاصره و اشغالگری علیه یمن حمایت کنند.

الحوثی درباره وضعیت کشتیرانی نیز گفت: ما تهدیدی برای تنگه باب‌المندب نیستیم، بلکه از آن محافظت می‌کنیم. همان‌گونه که از کانال سوئز و دیگر بخش‌های سرزمین عربی و اسلامی خود محافظت می‌کنیم.

از ائتلاف مکه خارج شوید

الحوثی همچنین اظهار داشت که ترساندن مردم با تهدیدهای نامشخص و اعلام‌نشده، اقدامی است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای تداوم درگیری‌ها در جهان عرب و اسلام طراحی می‌کنند.

او افزود: اگر آمریکا می‌دانست که ائتلاف جدید به منافع این کشور یا منافع رژیم صهیونیستی آسیب می‌زند، نخستین طرفی بود که با آن مقابله می‌کرد و دستور توقف آن را می‌داد.

الحوثی تاکید کرد آنچه ائتلاف مکه نامیده می‌شود، در خدمت طرح‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است و در برابر نیروهای آزادی‌خواهی قرار دارد که با این سیاست‌ها مقابله می‌کنند.

او از اعضای این ائتلاف خواست از آن خارج شوند و در ائتلاف‌های تجاوزکارانه علیه کشور یمن مشارکت نکنند و تلاش‌های خود را به سمت دفاع از فلسطین و آزادسازی منطقه از سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی هدایت کنند.

الحوثی ابراز امیدواری کرد که نشست‌های در حال برگزاری به برقراری صلح در منطقه کمک کنند. او بار دیگر مخالفت خود را با ادامه تجاوز، اشغالگری و ارتکاب جنایت علیه مردم یمن اعلام کرد.

وی در پایان گفت: ما خواهان جنگ نیستیم، بلکه خواستار آزادی، استقلال و صلح واقعی هستیم. صلحی که منافع کشور، مردم و امت ما را تأمین کند.

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