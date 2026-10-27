به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده جفری اپستین پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا بار دیگر در رأس تحولات سیاسی این کشور قرار گرفته است به طوری که دموکرات ها خواهان تعیین بازپرس ویژه مستقل برای تحقیق درباره ارتباط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با این مجرم جنسی شدند.

بر اساس این گزارش، روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که دموکرات ها وزارت دادگستری آمریکا را به پنهان کردن شواهد مربوط به این مسئله متهم می کنند. این در حالی است که کاخ سفید این اتهامات را رد می کند.

اقدام دموکرات ها باعث شده پرونده اپستین یک هفته پیش از انتخابات میان دوره ای این کشور مجددا نگاه ها را به خود جلب کند.

این درخواست بر اساس گزارشی تنظیم شده است که کارکنان دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان با عنوان «ما چیزهای مشترکی داریم، جفری» تهیه کرده اند. این گزارش به پرونده ها و شهادت زنانی می پردازد که سخنان آنها با حلقه اپستین ارتباط داشته است.

نشریه نیوزویک نیز تصریح کرد که این گزارش روایت های ۱۱ زن را بررسی کرده است که به گفته دموکرات ها پنج نفر از آنها اتهامات مستقیمی درباره سوء رفتار جنسی شدید ترامپ در محافل مرتبط با اپستین یا در حضور او مطرح کرده اند. این گزارش شامل اتهامات مطرح شده از جمله روایت بئاتریس کول است که گفته بود پس از دیداری با ترامپ و اپستین در هتل پلازا در سال ۱۹۹۳، هدف تعرض جنسی از سوی ترامپ قرار گرفته است.

در این گزارش به شهادت استیسی ویلیامز اشاره شده که ترامپ را به آزار جنسی خود در برج ترامپ، در حالی که اپستین حضور داشته متهم کرده است. روایت ماریا فارمر یکی از بازماندگان پرونده اپستین نیز در این گزارش آمده است. او گفته بود ترامپ را در دفتر اپستین در نیویورک ملاقات کرده است.

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی، به اتهام جرائم جنسی و قاچاق افراد زیر سن قانونی تحت پیگرد قرار گرفت و در سال ۲۰۱۹ در بازداشت درگذشت. پرونده او به دلیل ارتباطات گسترده‌اش با چهره‌های سیاسی و اقتصادی و پرسش‌های مطرح‌شده درباره ابعاد شبکه سوءاستفاده جنسی، همچنان مورد توجه افکار عمومی آمریکا قرار دارد.

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