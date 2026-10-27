به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حمید رفیعی هنر، دبیر علمی همایش ملی اخلاق و روان‌شناسی امروز سه شنبه پنجم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این رویداد به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: این همایش باهدف بررسی تعاملات دانش اخلاق و روان‌شناسی و کمک به ارتقای وضعیت اخلاقی، روان‌شناختی و بهزیستی جامعه برگزار می‌شود.

وی با تشریح محورهای همایش افزود: «فلسفه اخلاق و روان‌شناسی»، «اخلاق، شخصیت و تحول»، «اخلاق، آسیب‌شناسی و روان‌درمانی»، «اخلاق، سلامت روانی و شادکامی»، «اخلاق خانواده و روان‌شناسی فرهنگی»، «اخلاق رسانه و روان‌شناسی سیاسی» و «اخلاق و روان‌شناسی در بحران»، هفت محور اصلی این رویداد هستند.

همچنین محور ویژه همایش با دو زیرمحور «اخلاق و روان‌شناسی مقاومت» و «اخلاق اجتماعی روحانیت» تعریف شده است.

دبیر علمی همایش ملی اخلاق و روان‌شناسی، مشارکت نویسندگانی از ۲۷ شهر کشور را نشانه گستره ملی این رویداد دانست و گفت: بیشترین آثار از قم و تهران ارسال شده و حدود نیمی از نویسندگان دارای مدرک دکتری یا معادل آن هستند.

وی همچنین از برگزاری هفت پیش‌نشست علمی خبر داد و افزود: موضوعاتی همچون روان‌شناسی مقاومت، استقلال دانش اخلاق‌شناسی از روان‌شناسی، اخلاق در روابط زوجین و سبک‌های فرزندپروری در این نشست‌ها بررسی شده و برگزاری نشست‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.

تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان آبان‌ماه

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی هنر درباره تمدید مهلت ارسال آثار تأکید کرد: باتوجه‌به درخواست نویسندگان و مراکز علمی برای فرصت بیشتر به‌منظور تدوین مقالات، مهلت ارسال اصل مقاله از ۳۰ مهر به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است، از پژوهشگران دعوت می‌کنیم در این فرصت، آثار خود را نهایی و از طریق سامانه همایش ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، همایش در نیمه دی‌ماه برگزار خواهد شد و زمان دقیق و جزئیات برگزاری، پس از نهایی‌شدن شرایط اجرایی اعلام می‌شود.

برگزاری همایش در نیمه دی‌ماه

دبیر همایش درباره زمان برگزاری رویداد اصلی نیز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اصل همایش برای نیمه دی‌ماه پیش‌بینی شده است؛ با این حال، به دلیل شرایط پیش‌بینی‌نشده کشور، تاریخ دقیق برگزاری در حال حاضر اعلام نمی‌شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری پنل‌های تخصصی در نوبت صبح و بعدازظهر در حال انجام است و با توجه به شرایط اجرایی، همایش ممکن است در یک یا دو روز و با همکاری دانشگاه‌های مشارکت‌کننده برگزار شود.

تأکید بر نقش محوری پژوهشگر در استفاده از هوش مصنوعی

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی هنر در ادامه به یکی از پرسش‌های پرتکرار نویسندگان درباره استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تدوین مقالات پرداخت و اظهار کرد: دبیرخانه همایش با استفاده از ابزارهای کمکی در فرایند پژوهش مخالفتی ندارد، اما تأکید دارد که عاملیت اصلی در ایده‌پردازی، تدوین و تحلیل علمی مقاله باید بر عهده پژوهشگر باشد.

وی با اشاره به رویه‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی توضیح داد: ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند در بخش‌هایی مانند جست‌وجوی پیشینه پژوهش، مشورت در زمینه تحلیل داده‌های کمی و کیفی و طراحی مدل‌ها، نمودارها و جدول‌ها به پژوهشگران کمک کنند؛ اما مسئولیت نهایی محتوای علمی و صحت نتایج بر عهده نویسنده است.

دبیر همایش با تأکید بر اهمیت خلاقیت و نوآوری پژوهشگران افزود: انتظار می‌رود مقالات ارائه‌شده حاصل تفکر، ایده‌پردازی و فعالیت علمی نویسندگان باشند و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی صرفاً در جایگاه ابزار کمکی و برای ارتقای کیفیت پژوهش صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی هنر همچنین نسبت به احتمال خطا در منابع تولیدشده توسط ابزارهای هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: این ابزارها ممکن است اطلاعات نادرستی درباره کتاب‌ها، نویسندگان، مقالات علمی یا مشخصات انتشارات ارائه دهند. ازاین‌رو، نویسندگان باید پیش از استفاده از منابع پیشنهادی، وجود و صحت اطلاعات کتاب‌شناختی آن‌ها را به‌صورت مستقل بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: صرف ارائه عنوانی با ظاهر علمی از سوی هوش مصنوعی، به معنای صحت یا اعتبار آن نیست و پژوهشگران باید از درج منابع تأییدنشده در مقالات خودداری کنند.

بررسی و ارزیابی مقالات ارسالی

دبیر همایش در آخر به روند پذیرش و ارزیابی آثار اشاره کرد و گفت: در همایش‌های علمی، آثار ارسالی ممکن است در سطوح مختلف ارزیابی شوند و برخی صرفاً در قالب چکیده پذیرفته شوند و در مجموعه چکیده‌ها به چاپ برسند؛ در حالی که برخی دیگر پس از طی مراحل ارزیابی، امکان پذیرش و انتشار در قالب اصل مقاله را خواهند داشت.

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