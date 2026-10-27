به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان، در دیدار با محمدرضا الحسینی، سفیر جدید عراق در لبنان، درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه و چشم‌انداز این تحولات گفت‌وگو کرد.

به گزارش منابع خبری لبنان، این دیدار در چارچوب سفر آشنایی سفیر جدید عراق به مقر شورای عالی اسلامی شیعیان در منطقه حازمیه برگزار شد.

خطیب ضمن خوشامدگویی به الحسینی، برای عراق آرزوی صلح و ثبات کرد و گفت: عراق قلب جهان عرب است و از خداوند می‌خواهیم مردم عراق را با همه مؤلفه‌های آن در عبور از دشواری‌ها یاری کند.

سفیر جدید عراق نیز گزارشی از وضعیت این کشور ارائه داد و بر اهتمام عراق به لبنان تأکید کرد. وی همچنین در جریان توضیحات شیخ الخطیب درباره شرایط لبنان، در سایه تداوم تجاوزات اسرائیل، قرار گرفت.

خطیب با اشاره به خسارت‌ها و زیان‌های مادی ناشی از حملات و نیز محاصره لبنان در حوزه‌های مختلف، از پایداری مردم این کشور تمجید کرد و گفت که ساکنان مناطق آسیب‌دیده برای عبور از شرایط کنونی به حمایت مالی نیاز دارند.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸