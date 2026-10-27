به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسناد تازه آزادشده اف‌بی‌آی از تحقیقات ضدجاسوسی آمریکا درباره شبکه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در سال‌های شکل‌گیری این رژیم، از جمله قاچاق سلاح و هواپیما و جمع‌آوری اطلاعات، حکایت دارد.

این اسناد که مؤسسه پژوهش سیاست خاورمیانه (آی‌آرام‌ای‌پی) در ۲۱ اکتبر منتشر کرد، نشان می‌دهد مقام‌های آمریکایی فعالیت‌هایی را بررسی می‌کردند که از قاچاق مواد منفجره و ارسال غیرقانونی تجهیزات نظامی به فلسطین اشغالی تا ارتباطات اطلاعاتی و دسترسی به اسناد اتحادیه عرب در نیویورک را در بر می‌گرفت.

بر اساس این گزارش، چند نفر در سال ۱۹۴۸ پس از کشف مواد منفجره در بندری در نیوجرسی بازداشت شدند. همچنین در سال ۱۹۵۰، آل شویمِر و چند متهم دیگر به دلیل انتقال غیرقانونی حدود ۳۰ هواپیما به اسرائیل جریمه شدند.

این پرونده‌ها بخشی از تحقیقات اف‌بی‌آی درباره شبکه‌های مرتبط با اطلاعات اسرائیل بوده‌اند.

..........................

پایان پیام