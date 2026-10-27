به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در درس اخلاق حوزه علمیه امام رضا(ع) با اشاره به جایگاه والای قلم در آموزه‌های دینی، اظهار داشت: انسان با قلم، در واقع خود را تکثیر می‌کند؛ چراکه نوشته او می‌تواند در اختیار افراد بسیاری قرار گیرد و اندیشه و پیام وی را به مخاطبانی در نقاط مختلف جهان منتقل کند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره قلم و تعلیم الهی، افزود: بنابر نظر مشهور، از نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده، آیاتی است که از قلم و تعلیم انسان سخن می‌گوید. این مسئله نشان‌دهنده جایگاه مهم قلم در انتقال معرفت و حکمت است.

آیت‌الله رشاد با بیان اینکه قلم امکان ارتباط گسترده و ماندگار با مخاطبان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: نویسنده با نگارش یک اثر و انتشار آن، می‌تواند با هزاران نفر ارتباط برقرار کند؛ درحالی‌که انتقال همان مطالب از طریق سخن گفتن، مستلزم حضور مستقیم در میان مخاطبان است. امروزه با گسترش رسانه‌های جدید، آثار مکتوب می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان به نقاط مختلف جهان برسند و مخاطبان متنوعی را تحت تأثیر قرار دهند.

قلم؛ ابزار انتقال معرفت الهی

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در ادامه، با تبیین جایگاه قلم در نظام معرفت دینی، خاطرنشان کرد: سرچشمه علم و معرفت، ساحت الهی است و قلم در مسیر انتقال این معرفت به انسان نقش‌آفرینی می‌کند. از این منظر، نویسندگی و تولید آثار علمی، صرفاً فعالیتی فردی نیست، بلکه می‌تواند در مسیر انتقال معارف الهی و گسترش علم قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مباحث معرفت‌شناختی و جایگاه منابع معرفت، بر ضرورت توجه دقیق به مبانی علم و دین تأکید کرد و گفت: در بررسی مسائل علمی و دینی باید به مبدأ الهی معرفت توجه داشت و از نگاه سطحی به جایگاه علم و ابزارهای انتقال آن پرهیز کرد.

ضرورت اهتمام طلاب به درست‌نویسی و درست‌گویی

آیت‌الله رشاد با اشاره به ویژگی‌های طلبه تراز، توجه به زبان و ادبیات را از ضرورت‌های فعالیت علمی و تبلیغی طلاب دانست و اظهار داشت: طلبه نمی‌تواند نسبت به درست‌نویسی، درست‌خوانی و درست‌گویی بی‌توجه باشد. استفاده صحیح از واژه‌ها، رعایت قواعد ادبی و توانایی نگارش متون دقیق و روان، از جمله مهارت‌هایی است که طلاب باید به آن اهتمام داشته باشند.

وی با اشاره به نقش عالمان و فقیهان در تاریخ ادبیات فارسی، یادآور شد: بسیاری از بزرگان حوزه‌های علمیه، علاوه بر فعالیت‌های علمی و فقهی، در عرصه شعر و ادبیات نیز صاحب‌نظر و اثر بوده‌اند. این میراث ارزشمند نشان می‌دهد که طلاب باید ظرفیت‌های علمی و ادبی خود را جدی بگیرند و در مسیر تقویت آن‌ها گام بردارند.

قلم و بیان؛ سلاح طلبه در عرصه تبلیغ

تولیت مجتمع حوزوی امام رضا(ع) با تشبیه قلم و بیان به سلاح طلبه در عرصه تبلیغ، بیان کرد: طلبه همانند سربازی است که باید سلاح خود را بشناسد و نحوه استفاده از آن را بیاموزد. قلم و بیان، ابزارهای اصلی طلبه برای انتقال معارف دینی و ارتباط با مردم هستند.

وی افزود: طلبه باید بتواند هم خوب بنویسد و هم خوب سخن بگوید. سخنرانی اثرگذار، لزوماً به معنای سخن گفتن با واژه‌های پیچیده و ادبی نیست؛ بلکه سخن باید دلنشین، روان و متناسب با مخاطب باشد تا بتواند در جان و دل مردم اثر بگذارد.

آیت‌الله رشاد با اشاره به ضرورت تربیت طلاب اهل قلم در مجتمع حوزوی امام رضا(ع)، تأکید کرد: نباید طلبه‌ای در این مجموعه تحصیل کند و فارغ‌التحصیل شود، اما از مهارت نویسندگی و توانایی نگارش برخوردار نباشد. انتظار می‌رود طلاب در کنار تحصیل علوم دینی، نوشتن را جدی بگیرند و برای تولید آثار علمی و تبلیغی تلاش کنند.

وی در پایان، با تقدیر از طلابی که نوشته‌های خود را ارائه کرده بودند، بر اهمیت تشویق و حمایت از فعالیت‌های قلمی طلاب تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تقویت فرهنگ نویسندگی در حوزه، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای علمی و ادبی طلاب فراهم شود.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸