آمریکا از عراق خواسته تا ۱۷ گذرگاه مرزی‌ با ایران را ببندد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از اعضای ائتلاف الانبار عراق در گفت‌وگویی اعلام کرد که آمریکا از عراق خواسته است که ۱۷ گذرگاه مرزی این کشور با ایران را مسدود کند.

احمد عبدالله الدلیمی در مصاحبه با خبرگزاری المعلومه فاش کرد که دولت آمریکا از علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق خواسته است تا ۱۷ گذرگاه مرزی میان عراق و ایران که برای مبادلات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند را ببندد.

الدلیمی افزود: این درخواست که قبلا رسانه‌ای نشده بود، بخشی از طرح آمریکا برای تشدید تحریم اقتصادی علیه ایران است که این بار از طریق بهره‌برداری از عراق صورت می‌گیرد.

این مقاوم عراقی اضافه کرد که الزیدی هیچ‌گونه اعتراضی به این درخواست آمریکا نکرده است و این درحالی است که تصمیم انسداد مرزهای تجاری با ایران به منافع خود عراق نیز آسیب می‌زند چراکه بازار عراق به کالاهای وارداتی از ایران وابسته است.

الدلیمی افزود:ایالات متحده در تلاش است تا عراق را به عنوان بازیگری کلیدی در تحقق این هدف به کار گیرد. این امر نشان می‌دهد که دولت آمریکا در پی کشاندن عراق به مناقشات منطقه‌ای و ایجاد هرج‌ومرج است.

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