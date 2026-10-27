پیام وحدت و همدلی شیعیان افغانستان؛ استقبال پرشور دشت برچی کابل از قهرمان ورزشی افغان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان غرب کابل ظهر روز دوشنبه(۴ آبان) از علی بلال، نایب قهرمان «مستر المپیا» در منطقه دشت برچی به گونه پرشور و با همدلی کامل استقبال کردند.

علی بلال که در رقابت‌های مستر المپیا ۲۰۲۶ در آمریکا برای سومین سال متوالی مقام دوم بخش فیزیک مردان را کسب کرد، اخیرا به کابل رفته است.

استقبال شیعیان کابل زمانی از این قهرمان افغانستان شکل گرفت که آقای بلال با ورود به کابل جهت همدردی و دلجویی به منزل مرحوم «علی‌رضا آساهی» از قهرمانان بدن‌سازی شیعه به غرب کابل رفت و مورد توجه ویژه مردم ورزش‌دوست این منطقه شیعه‌نشین قرار گرفت.

استقبال‌کنندگان با نشر ویدیوها و تصاویر از حضور علی‌ بلال میان جمعیت جوانان غرب کابل، گفته‌اند که دشت برچی یک بار دیگر به جهان نشان داد که قلب غرب کابل هنوز برای وحدت، همدلی، عزت و سربلندی می‌تپد.

محمدعیسی عدیل، یکی از کاربران افزوده است که غرب کابل منطقه ریشه‌دار در رنج، ایستادگی و امید، بار دیگر ثابت کرد که فراتر از تمام تفاوت‌ها می‌توان یک دل شد، یک صدا برخاست و برای ساختن فردای روشن شانه به شانه ایستاد.

به گفته عدیل، چه با شکوه است مردمی‌که قهرمانان‌شان را تنها در میدان رقابت تشویق نمی‌کنند، بلکه با آغوش گشوده و قلب‌هایی سرشار از عشق می‌گویند که غرب کابل قدردان افتخارآفرینان‌شان است و برای سربلندی آنان از هیچ همدلی دریغ نمی‌کند.

او با اشاره به دلجویی علی بلال از خانواده علی‌رضا آساهی، اذعان کرد که با رفتار شایسته‌اش ثابت نمود که او(علی بلال) صرفا منوط و مختص یک قوم نیست بلکه سرباز افتخارطلب میادین رقابت‌های بین‌المللی یک کشور، یک ملت و یک جامعه است.

در همین حال، برخی دیگری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر تصاویر علی بلال از غرب کابل، اظهار کرده‌اند که این استقبال تنها یک گردهمایی نبود، بلکه روایت‌گر زنده یک هویت، تجلی یک همبستگی و امضای دوباره مردم دشت برچی پای آرمان بزرگ وحدت و پیشرفت بود.

علی بلال که در آمریکا زندگی می‌کند، از قهرمانان ورزشکار اهل‌سنت و متعلق به قوم پشتون افغانستان است. او که در فرودگاه بین‌المللی کابل چندان مورد استقبال قرار نگرفت، انتقاداتی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی متوجه حکومت طالبان کرد.

این قهرمان ورزشی با نشر ویدیویی، از استقبال گرم مردم غرب کابل استقبال کرد و افغانستان را خانه مشترک تمام مردم عنوان نمود.

او در این پیام خود گفت: «مردم برچی شما بهترین هستید، پدران، مادران، خواهران و کودکان که به گرمی استقبال کردید، هزار بار تشکر از شما و این نشان می دهد که قوم‌پرستی در سوشیال مدیا است، ما و شما یک افغانستانی هستیم.»

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