برگزاری نخستین نشست ملی «رهبران ایران مقاوم» با محوریت سه چهره برجسته مکتب مقاومت در رشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلمان بامداد، دبیر رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم»، در جمع اصحاب رسانه با اشاره به میزبانی استان گیلان از نخستین نشست این رویداد اظهار کرد: این سلسله نشست‌ها با هدف استخراج مؤلفه‌های شخصیتی و عملکردی قهرمانان و شهدای مکتب مقاومت در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت علمی و دقیق سیر تکاملی مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری در تاریخ معاصر ایران افزود: برای دستیابی به چنین شناختی، باید از نگاه تک‌بعدی و تقلیل‌گرایانه‌ای که مقاومت را صرفاً به درگیری‌های فیزیکی و نظامی محدود می‌کند، فراتر رفت؛ چراکه نبرد امت اسلامی با نظام سلطه، ماهیتی کاملاً ترکیبی دارد.

دبیر رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» تدوین دکترین عملیاتی برای آینده و ارائه آن به نسل جوان و فعالان فرهنگی و اجتماعی را از دیگر اهداف این رویداد اندیشه‌ای دانست و تصریح کرد: شخصیت‌هایی که در این نشست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، در زمانه و جغرافیای خود رهبران اجتماعی و پیشران حرکت‌های مردمی بوده‌اند و برای اعتلای ایران، در چارچوب مکتب مقاومت و با تأکید بر تسلیم‌ناپذیری در برابر زور و ستمگران، مجاهدت کرده‌اند.

بامداد که معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان نیز هست، با اشاره به جزئیات نخستین نشست این رویداد گفت: این برنامه روز ۶ آبان‌ماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸ در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود و چهار مهمان اندیشه‌ورز از استان گیلان و دیگر نقاط کشور در قالب گفت‌وگو، به بررسی تطبیقی شخصیت شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، میرزا کوچک‌خان جنگلی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» در ادامه در استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد، افزود: در نشست‌های استانی، شخصیت‌های هویتی و قهرمانان ملی هر منطقه مورد توجه قرار می‌گیرند. همچنین، شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان میراث‌دار قهرمانان ملی و قله این حرکت در مکتب مقاومت و نیز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در کنار شخصیت محوری هر استان بررسی خواهند شد.

دبیر رویداد ملی «رهبران ایران مقاوم» در پایان از حضور نمایندگانی از ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ۹ استان کشور در نشست گیلان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رویداد بتواند زمینه‌ای برای بازخوانی علمی و تبیین ابعاد مختلف مکتب مقاومت و انتقال تجربه‌های تاریخی و اجتماعی آن به نسل جوان فراهم کند.

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