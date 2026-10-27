به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنشگری‌های مدنی صدیقه طاهره(س) فراتر از مسائل مادی و دنیوی بود؛ لذا مواردی مانند زمین فدک یا کسب قدرت و جایگاه، هرگز در هندسه معرفتی اهل‌بیت(ع) به عنوان زاهدترین افراد زمانه جایی نداشت.

ناراحتی حضرت زهرا(س) ناشی از انحراف امت و نگرانی برای سرنوشت مردم مسلمان بود؛ چراکه با تغییر مسیر هدایت امت، نتیجه‌ای جز تفرقه و انحراف به دست نمی‌آمد.

در این راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حامد کاشانی» با نگاهی تحلیلی، تفاوت میان حکومت مبتنی بر ولایت و حکومت مبتنی بر قدرت را بررسی کرده و به جایگاه فاطمیه در احیاء این مهم می‌پردازد.

سقوط جامعه اسلامی در حکمرانی

وی به از بین رفتن امتداد هدایت اشاره کرد و گفت: پس از رحلت پیامبر(ص) و با حذف مفهوم ولایت در جامعه مسلمانان، جایگاه هدایت از سطح نبوت و عصمت به سطح حاکمیت عادی و انسانی سقوط کرد.

کارشناس مسائل دینی به پیامد حذف ولایت از جامعه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی حاکمان جدید، ادعای علم و عصمت پیامبر(ص) را نداشتند و نمی‌توانستند آن را در حق خود اثبات کنند، دین از نظامی هدایتی و دقیق به نظامی تبدیل شد که اجازه خطا یا حتی فساد را به حاکمان می‌داد که در تاریخ به وضوح قابل مشاهده است.

حذف ولایت و تزریق نااُمیدی

حجت‌الاسلام کاشانی به از دست رفتن نقطه امید جوامع مسلمان پرداخت و بیان داشت: دلیل ناتوانی کشورهای اسلامی در برابر اسرائیل و آمریکا؛ و همچینن برخوردهای منفعلانه‌ی کشورهای مسلمان در برابر کفار، نتیجه حذف ولایت است.

وی ادامه داد: وقتی مفهوم امام و هدایت الهی در جامعه حذف شود، گزینه‌هایی مانند «شاه» یا «رئیس‌جمهور» مطرح می‌شوند؛ لذا جهان اسلام به جای دنبال کردن آرمانی الهی، درگیر جنگ بر سر تصاحب قدرت شد.

رشد تدریجی جامعه؛ شگرد امام علی(ع)

استاد حوزه علمیه به تفاوت رویکرد هدایتی امام علی(ع) در جامعه پرداخت و اظهار داشت: اگر امیرالمومنین(ع) حاکم می‌شد، مردم را به روشی «نرم و تدریجی» به قله‌های هدایت می‌رساند که باعث افسردگی یا شکستن سیستم روانی آن‌ها نشود؛ همانطور که پیامبر اسلام(ص) در مسیر هدایت جامعه و به گواه قرآن کریم، با صبر و حوصله‌ای بی مثال برخورد کردند.

حجت‌الاسلام کاشانی در پایان چنین نتیجه گرفت: فاطمیه یادآوری این حقیقت است که با حذف ولایت، سپر محافظتی دین از بین رفته و موجب می‌شود تا اسلام از یک نیروی هدایتگر جهانی به مجموعه‌ای از حکومت‌های ضعیف و وابسته تبدیل شود؛ لذا تنها راه نجات، بازگشت به همان نقطه امید و معرفت به امام زمان(عج) است که صدیقه طاهره(س) در مسیر تحقق آن تلاش کرده و به شهادت رسیدند.

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